Canillo acull el tercer seminari del projecte transfronterer Piton envers l’adaptació al canvi climàtic als Pirineus

Els deu socis del projecte Piton, una iniciativa Poctefa que agrupa entitats i institucions dels dos costats dels Pirineus, es reuneixen aquest dimarts i dimecres a Canillo en el marc del seu tercer seminari general. Cal recordar que els projectes Poctefa tenen com a finalitat reforçar la integració econòmica i social de l’àrea fronterera entre Espanya, França i Andorra.
El projecte analitza els resultats dels processos participatius realitzats en territoris com La Molina, el Capcir, Couserans i la mateixa parròquia canillenca. L’objectiu principal del Piton és dissenyar una metodologia que permeti prioritzar les necessitats de cada territori per definir trajectòries d’adaptació al canvi climàtic. Per fer-ho, implica activament actors locals, des del teixit associatiu fins a agents públics i privats, els quals contribueixen a identificar reptes i possibles solucions.
“El grau d’implicació dels participants no ha deixat de créixer des que vam iniciar el projecte el gener del 2024, i estem molt satisfets amb els resultats que estem obtenint”, ha assegurat el tècnic de l’àrea de Sostenibilitat d’AR+I, Ian Serra, qui també ha destacat que, malgrat les diferències socioeconòmiques entre els territoris estudiats, “les problemàtiques són similars i les solucions han de ser molt adaptades a cada realitat”. Per aquest motiu, Serra considera essencial “involucrar tots els actors afectats per decidir quines opcions de futur volen per als seus territoris”.
En la mateixa línia, el coordinador del projecte per part de l’Agence des Pyrénées, Lucas Meheux, ha recordat que “el canvi climàtic, amb un escalfament que ja arriba als +2 °C als Pirineus, i les noves formes de viure i visitar la muntanya obliguen tots els territoris pirinencs i les estacions a replantejar la seva transició”. Meheux ha elogiat “la capacitat de mobilització i la visió col·lectiva” demostrades per Canillo i AR+I, i ha assenyalat que el seminari ha de servir per “consolidar aquest impuls” de cara a l’últim any de projecte, que finalitzarà el 2026.
Des del Comú de Canillo, la consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, Coia Torres, ha valorat “molt positivament” l’acollida de tres focus groups del projecte. “Ens han permès escoltar directament les inquietuds i expectatives de la ciutadania davant els reptes del canvi climàtic. Aquest espai de diàleg ens ajuda a identificar les prioritats reals del territori i a construir solucions compartides i adaptades”, ha afirmat. Torres ha remarcat que “la participació és essencial”, ja que només amb la implicació de veïns, empreses i entitats “es pot avançar cap a un model de futur sostenible i coherent amb la nostra identitat”.
Els últims processos participatius es faran una vegada acabi la temporada d’hivern, i el projecte culminarà a finals de l’any vinent. L’objectiu és definir una metodologia clara, adaptada a cada territori i amb una traçabilitat d’aplicació ben establerta.