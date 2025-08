Transformació d’espai

Caldea estrena la nova llacuna exterior convertida en un llac d’alta muntanya enmig de la urbanitat

La instal·lació compta amb nous llits d’hidromassatge, zones de vegetació ideades per l’estudi de paisatgisme SIMBIOSI i un bar aquàtic

Aquest divendres, Caldea estrenarà la nova llacuna exterior convertida en un llac d’alta muntanya enmig de la urbanitat. En aquest sentit, en un comunicat assenyalen que la transformació de l’espai ha tingut un doble objectiu. D’una banda, el d’ampliar la làmina d’aigua per crear una llacuna amb un espai de bany més ampli i confortable. I, de l’altra, apropar la natura a l’spa amb la introducció de zones de vegetació amb espècies autòctones al voltant de l’aigua. Amb aquest gest, “s’aconsegueix crear un ecosistema que fomentarà el benestar dels visitants, capaços de connectar des de l’aigua amb la bellesa del paisatge andorrà”, indiquen.

La instal·lació compta amb nous llits d’hidromassatge, zones de vegetació ideades per l’estudi de paisatgisme SIMBIOSI, i un bar aquàtic on, a partir de mitjans d’agost, s’oferiran aigües saboritzades, ‘smoothies’, refrescs i xampany per tal d’enriquir l’experiència dels visitants. Aquesta actuació arriba un any després que es reformés la Gran Llacuna, i és una fase clau per al desenvolupament del projecte de transformació que ha de culminar amb l’obertura de l’hotel a la torre l’any 2026.

Imatges: Marvin Arquíñigo