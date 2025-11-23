Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Paneres locals per Nadal

Cal Federico presenta les Cistelles de Nadal amb productes artesans i propostes que reivindiquen el territori

L’establiment impulsa una col·lecció variada que inclou vins, cosmètica natural i elaboracions de petits productors, amb opcions per a tots els pressupostos

Cal Federico ha iniciat oficialment la temporada nadalenca amb la presentació de les Cistelles de Nadal, una col·lecció que combina gastronomia, artesania i productes locals per reivindicar l’autenticitat del territori. L’establiment de Canillo ha posat l’accent en la proximitat i la qualitat, convidant a viure les festes a través d’experiències sensorials elaborades amb aportacions de petits productors del país.

Les propostes integren vins de Casa Auvinyà, la Ratassia de la Carmeta, formatges del Batall i Casa Raubert, mel d’Armiana, galetes d’Estopiñán i creacions de cosmètica natural de Pocions de Lluna Nova i Kal Lluna. Cada cistella està presentada amb materials de proximitat i plantejada per compartir moments especials durant les celebracions de Nadal.

Les paneres, ja disponibles a la botiga, volen oferir experiències amb identitat i reforçar el consum de proximitat durant les festes

La gamma inclou diferents formats, des d’opcions de 50 euros fins a paneres premium de 150 euros, amb col·leccions com El Celler d’Iniciació, Ritual Dolç i Aromàtic, Casa Auvinyà o Santuari Premium. Segons ha explicat la responsable de l’establiment, Sira Puig, cada proposta vol transmetre una història vinculada al territori i una manera de regalar experiències que van més enllà del producte material.

Les Cistelles de Nadal 2025 ja es poden adquirir a la botiga de Cal Federico, situada a l’avinguda Sant Joan de Caselles de Canillo. Les reserves i consultes es poden gestionar a través del compte d’Instagram de l’establiment, @calfederico42, o mitjançant els canals de contacte habituals. L’inici de campanya representa una invitació a celebrar les festes amb autenticitat, sostenibilitat i sabor d’Andorra.

