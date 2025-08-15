Detingut per presumptes agressions i amenaces a l’exparella després d’una discussió a la Festa Major d’Encamp

La Policia ha detingut aquest matí a Encamp un home de 23 anys com a presumpte autor de diversos delictes comesos contra qui havia estat la seva parella. Segons han informat, se l’investiga per un delicte contra la integritat física i moral, un altre contra l’honor i un tercer contra la llibertat. Els fets s’haurien produït després que tots dos coincidissin en el marc de la Festa Major de la parròquia. En aquell moment, es va iniciar una discussió que, presumptament, va derivar en les conductes que ara se li imputen.
En un altre incident, sense relació amb el primer, dues actuacions policials recents han culminat amb detencions per presumptes delictes contra la salut pública. La més recent es va produir la matinada d’aquest divendres, també a les immediacions de les festes d’Encamp, quan els agents van interceptar un home de 35 anys que portava 0,4 grams de cocaïna.
Pocs dies abans, el dilluns 11 d’agost, un control rutinari al punt fronterer del riu Runer va permetre localitzar un turista de 32 anys amb 0,3 grams de la mateixa substància, presumptament destinats al consum propi.