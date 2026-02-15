APAPMA avala l’esterilització de coloms, però reclama més garanties perquè els dispensadors no afectin altres espècies

La instal·lació de sis dispensadors de pinso esterilitzador a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per controlar la població de coloms ha obert el debat sobre les possibles conseqüències d’aquesta mesura. El president de l’Associació protectora d’animals, plantes i medi ambient (APAPMA), Carles Iriarte, ha considerat que es tracta d’“una forma de controlar un tipus de població d’animals salvatges, encara que estiguin molt urbanitzats, com són els coloms”. Tot i això, ha recordat que, quan el projecte es va donar a conèixer, des de l’entitat van sol·licitar informació concreta sobre el funcionament dels dispositius. “Vam demanar si aquest tipus de menjadores o de dispensació d’aquest pinso està realment especificat per a coloms i no afecta altres espècies d’aus”, ha explicat.
En aquest sentit, el president d’APAPMA ha mostrat especial preocupació pels pardals, “que estan en retrocés a nivell de tot Europa”, i ha insistit en la necessitat de saber “com ho fan perquè només siguin els coloms els que mengin”. Tanmateix, Iriarte també ha admès que desconeix si actualment hi ha una sobrepoblació de coloms al país.: “No sé exactament si hi ha una sobrepoblació de coloms a Andorra ni fins a quin punt això està causant algun tipus de perjudici a nivell de manteniment d’edificis o queixa dels ciutadans”, ha assenyalat, tot apuntant que caldria contextualitzar la decisió en dades objectives.
Malgrat aquestes reserves, ha defensat que, si es considera necessari intervenir, l’esterilització és preferible a altres mètodes més agressius. “El que també diem és que és millor esterilitzar-los o fer que no es puguin reproduir que no caçar-los i després eliminar-los, matar-los”, ha afirmat. A parer seu, impedir la reproducció és “una forma més ètica i més moral” de gestionar la població. Amb tot, Iriarte ha reiterat que la clau rau en el control del sistema. “El que ens fa patir és com afectarà o com pot arribar a afectar altres espècies com pardals o altres ocells que tenim a les nostres parròquies”, ha conclòs, reclamant que es garanteixi la innocuïtat del tractament més enllà de l’objectiu inicial de reduir la presència de coloms en l’entorn urbà.