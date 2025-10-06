Andorra Telecom duplica la velocitat del servei d’internet empresarial fins als 2,5 Gbps sense cap cost addicional

Andorra Telecom ha començat a duplicar la velocitat d’internet professional per a empreses, passant d’1 Gbps a 2,5 Gbps sense cap increment de preu. Més de la meitat dels clients empresarials ja disposen d’aquesta nova velocitat, mentre que la resta seran migrats progressivament en les properes setmanes. L’operadora contactarà amb cada empresa per informar del canvi i del calendari d’implantació.
Segons la companyia, l’augment de velocitat fins als 2,5 Gbps permet a les empreses treballar amb més agilitat i seguretat, especialment en tasques que requereixen un alt rendiment, com videoconferències, còpies de seguretat al núvol, transferències de grans volums de dades o connexions simultànies de múltiples dispositius.
Aquesta millora ha estat possible gràcies a la modernització de la xarxa de fibra òptica realitzada durant el 2024. En aquest període, Andorra Telecom hi va invertir prop d’1,6 milions d’euros en la substitució d’equipaments i en la implantació del nou sistema 10 Gpon, que multiplica la capacitat de la xarxa i permet oferir velocitats molt superiors.
En total, es van efectuar 47 intervencions nocturnes, durant les quals es van substituir 169 targetes en dinou equips de fibra repartits per totes les parròquies. Aquest desplegament ha permès instal·lar les noves ONT XGSPON, ja operatives en empreses i que, de manera progressiva, també arribaran als clients particulars.
Andorra Telecom té previst augmentar també la velocitat de l’internet domèstic en els propers mesos. Els clients particulars podran beneficiar-se d’aquest increment sempre que disposin del nou rúter i un cop completades les actuacions a la xarxa de fibra que l’operadora està duent a terme arreu del país.