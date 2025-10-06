Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Aquesta millora ha estat possible gràcies a la modernització de la xarxa de fibra òptica realitzada durant el 2024. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Serve d'internet

Andorra Telecom duplica la velocitat del servei d’internet empresarial fins als 2,5 Gbps sense cap cost addicional

El canvi permet a les empreses treballar amb més agilitat en videoconferències, còpies de seguretat al núvol i transferència de grans volums de dades

Andorra Telecom ha començat a duplicar la velocitat d’internet professional per a empreses, passant d’1 Gbps a 2,5 Gbps sense cap increment de preu. Més de la meitat dels clients empresarials ja disposen d’aquesta nova velocitat, mentre que la resta seran migrats progressivament en les properes setmanes. L’operadora contactarà amb cada empresa per informar del canvi i del calendari d’implantació.

Segons la companyia, l’augment de velocitat fins als 2,5 Gbps permet a les empreses treballar amb més agilitat i seguretat, especialment en tasques que requereixen un alt rendiment, com videoconferències, còpies de seguretat al núvol, transferències de grans volums de dades o connexions simultànies de múltiples dispositius.

Aquesta millora ha estat possible gràcies a la modernització de la xarxa de fibra òptica realitzada durant el 2024. En aquest període, Andorra Telecom hi va invertir prop d’1,6 milions d’euros en la substitució d’equipaments i en la implantació del nou sistema 10 Gpon, que multiplica la capacitat de la xarxa i permet oferir velocitats molt superiors.

En total, es van efectuar 47 intervencions nocturnes, durant les quals es van substituir 169 targetes en dinou equips de fibra repartits per totes les parròquies. Aquest desplegament ha permès instal·lar les noves ONT XGSPON, ja operatives en empreses i que, de manera progressiva, també arribaran als clients particulars.

Andorra Telecom té previst augmentar també la velocitat de l’internet domèstic en els propers mesos. Els clients particulars podran beneficiar-se d’aquest increment sempre que disposin del nou rúter i un cop completades les actuacions a la xarxa de fibra que l’operadora està duent a terme arreu del país.

Comparteix
Notícies relacionades
L’FC Andorra visitarà el CD Valle de Egüés, conjunt de Tercera RFEF, en la primera ronda de la Copa del Rei
L’ampliació de 200.000 euros del Programa de Digitalització d’Empreses s’estén a totes les línies d’ajuts
153 persones obtenen la nacionalitat andorrana durant el segon trimestre del 2025, segons les dades d’Estadística

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Així comença la campanya de la grip d’enguany: dates avançades com a mesura preventiva a l’anticipació del virus
  • Economia, Societat
La despesa en protecció social per càpita s’enfila fins als 4.213 euros el 2024, un 13,6% més que l’any anterior
  • Parròquies, Societat
Sant Julià ultima els darrers passos administratius per publicar el concurs sobre la residència universitària
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Sant Julià ultima els darrers passos administratius per publicar el concurs sobre la residència universitària
  • Cultura, Parròquies
Aproximadament 3.000 persones han gaudit dels quatre dies de propostes culturals en el Contradans d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella crea una borsa de treball per a activitats esportives i de lleure, exceptuant les d’estiu
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu