  Entre els anys 1997 i 2025, el nombre total de sospites de tuberculosi a Andorra ha estat de 227.
Andorra manté baixa la incidència de tuberculosi amb cap cas actiu i set infeccions latents notificades el 2025

Andorra no va registrar cap cas de tuberculosi durant l’any passat, però sí que va notificar fins a set infeccions latents. Segons les dades publicades aquest dimarts amb motiu del Dia mundial de la tuberculosi, el qual se celebra aquest 24 de març, al llarg de l’any passat només hi va haver un cas de sospita de la malaltia al país, però que finalment es va descartar.

La infecció tuberculosa latent (ITL) és l’estat de resposta immunitària als antígens de Mycobacterium tuberculosis adquirits amb anterioritat, que no s’acompanya de manifestacions clíniques de tuberculosi (TB) activa. En la seva estratègia mundial, l’OMS, recomana als països amb ingressos mitjans i elevats, amb una taxa d’incidència de tuberculosi menor a 100 per 100.000 habitants, donar una atenció integral a les infeccions latents amb la finalitat de reduir la incidència i la mortalitat de la malaltia al món.

A Andorra, amb una taxa d’incidència de la tuberculosi (2021-2025) de 2,6 casos per 100.000 habitants, el Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi (PPCTA) assumeix el tractament de la ITL i el seu seguiment (anàlisis de control, visites especialista i radiografies).

Pel que fa als set casos d’infecció detectats l’any passat, cinc corresponen a dones i dos a homes, amb una edat mitjana de 64 anys. Dos dels set casos es van notificar el servei de pneumologia, mentre que els altres cinc es van donar al servei de medicina interna. Pel que fa a les causes de la infecció, en tres casos es deu a tractaments immunosupressors; altres tres a tractament biològic en patologia dermatològica; i un darrer per tractament biològic per artritis reumatoide.

Entre els anys 1997 i 2025, el nombre total de sospites de tuberculosi a Andorra ha estat de 227, dels quals 197 (88,3%) han estat casos confirmats, dels quals 170 (86,3%) autòctons. Del nombre de casos autòctons nous (154), 8 pacients havien estat tractats prèviament de tuberculosi.

Pel que fa a la taxa d’incidència a Andorra per quinquennis, es registra una notable reducció des del quinquenni 2012-2015, quan era de 6,7 per cada 100.000 habitants, a la taxa de 6,7 en els darrers cinc anys (2021-2025). Quant a les edats, la gran majoria de casos nous detectats entre el 2000 i el 2025 corresponen a la franja d’entre els 35 i els 54 anys, amb 38 homes i 20 dones.

