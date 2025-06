Accions per preservar el medi ambient

Andorra la Vella impulsa un nou camí tallafoc per millorar la gestió forestal i la prevenció d’incendis

El projecte, impulsat pel comú, connectarà els boscos de la Bartra i Solobre i estarà redactat a la tardor

El Comú d’Andorra la Vella ha iniciat els tràmits per a la construcció d’un nou camí forestal a l’obaga de la parròquia, entre el bosc de la Bartra i el de Solobre, amb l’objectiu de millorar la gestió del territori i garantir una resposta operativa més eficaç en cas d’incendi. Aquesta pista tallafoc, concebuda com una via d’accés estratègica per als equips d’extinció i de manteniment forestal, ha de contribuir a protegir una zona d’alt valor natural i ambiental del vessant.

Segons ha informat el comú, ja s’ha adjudicat la redacció del projecte constructiu, que haurà d’estar enllestida a la tardor. El cost d’aquest encàrrec s’eleva a 63.719 euros. Un cop completat el projecte tècnic, es preveu iniciar les obres en un traçat que ha estat pensat per adaptar-se al relleu, amb un pendent suau i una bona integració paisatgística, amb criteris de sostenibilitat a llarg termini.

Fonts comunals han destacat que el nou accés permetrà “treballar millor la franja de bosc de caducifolis, que actua com a barrera natural davant dels incendis i contribueix a protegir els boscos de les parts altes del vessant”.

A més, han remarcat que aquesta actuació també aportarà “un valor afegit” a la població, ja que el camí es podrà fer servir com a itinerari de natura, “oferint una nova opció per gaudir de l’entorn forestal de la parròquia”.