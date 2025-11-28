El Nadal desperta en paral·lel a Andorra la Vella i Escaldes amb una encesa que dona llum a l’inici de les festes

«Estem molt contents de col·laborar, com no, amb els nostres companys d’Escaldes-Engordany per fer aquesta encesa conjunta», ha expressat el cònsol major d’Andorra la Vella en l’acte que ha inaugurat aquest divendres les llums de Nadal d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La celebració ha tingut lloc al carrer de la Unió i ha reunit les corporacions comunals de totes dues parròquies, que han compartit escenari en el primer gran acte de la temporada.
Els cònsols majors, Sergi González i Rosa Gili, juntament amb els cònsols menors i consellers, han estat els encarregats de prémer l’interruptor que ha encès la il·luminació nadalenca. L’instant ha marcat l’inici oficial de les festes, un moment sobre el qual González ha remarcat que «hi ha molta emoció», mentre que Gili ha recordat que «és la festa de tots, però essencialment la dels infants».
L’acte reuneix institucions i públic en un ambient emotiu que dona pas a més d’un mes de festivitats
El públic infantil ha esperat amb impaciència el senyal de les 18.00 hores, quan la decoració de la capital i d’Escaldes s’ha activat simultàniament. Segons el cònsol major, l’arrencada d’avui dona pas a «39 dies de Nadal», que s’allargaran fins al 5 de gener del 2026. Les famílies, concentrades tant a l’avinguda Meritxell com a Carlemany, han celebrat l’encesa en un ambient ple d’il·lusió.
La jornada ha estat acompanyada de diversos espectacles de carrer que han reforçat l’atmosfera festiva, per una banda, a Andorra la Vella, els visitants han gaudit de la cercavila ‘Night of Light’, mentre que a Escaldes l’espectacle itinerant ha estat a càrrec de la companyia Mlle. Paillet, sota el nom de «les joguines». González ha descrit la trobada com una cita carregada «d’esperit de Nadal», i Gili ha afegit que «avui ens trobem a Andorra mirant cap a Escaldes», tot esperant que «sigui un bon Nadal» i que les festes siguin «plenes de màgia, amb salut i felicitat».
La ciutat s’il·lumina amb un acte que reuneix infants i autoritats i dona continuïtat a un calendari ampli de celebracions festives
Entre el públic, els infants han estat els protagonistes més espontanis. En Marc, de nou anys, ha destacat que «porto tota la setmana esperant aquest dia», i que «sé que queda menys per què arribin les festes». La seva germana, fascinada per la il·luminació, ha celebrat que «ja queda menys per veure als reis mags».
D’altra banda, una parella de turistes ha explicat que han aprofitat uns dies de festa per tornar al país, motivats tant per l’obertura de pistes com per l’encesa nadalenca. Han comentat que és el tercer any consecutiu que visiten Andorra per veure els llums, tot i que aquest ha estat el primer cop que presencien l’inici oficial. Segons han compartit, el fred i la neu visible a les muntanyes han convertit l’escenari en “un espai idíl·lic”.
També un grup d’amigues s’ha reunit al centre d’Andorra la Vella amb la voluntat expressa de veure l’encesa. Han explicat que, després de l’acte, aprofitarien la tarda per acostar-se al poblet de Nadal, especialment interessades a comprovar com ha quedat la zona després de la reforma de la plaça del Poble. Per elles, la inauguració de les llums és un punt de trobada que dona inici a les sortides i plans nadalencs.
Tanmateix, una família amb tres nens petits ha destacat que «teniem moltes ganes que arribés el moment». Els infants han celebrat l’encesa assegurant que veure les llums d’Andorra la Vella i Escaldes “sempre és màgic”. Segons la mare, el fet de viure l’acte en un entorn fred i ple de gent “fa sentir que el Nadal ja és aquí”.
González ha avançat que la tarda continuarà amb la «inauguració del poblet de Nadal a les 19.30 hores», un dels actes destacats del calendari. A partir d’aquest punt, Andorra la Vella i Escaldes encaren una programació intensa.
A la capital, els visitants podran gaudir del mercat de Nadal i del mercat Neret a la plaça del Poble i Vinyes, així com de la novetat d’enguany: el “trenet dels desitjos”. A Escaldes-Engordany, la plaça Santa Anna acull el carrusel de Nadal i la plaça de l’Església el trenet familiar, configurant un entorn festiu que uneix totes dues parròquies durant la temporada.