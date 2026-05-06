El Comú d’Andorra la Vella destina 32.000 euros a una vintena de projectes cívics i comunitaris d’aquest any 2026

El Comú d’Andorra la Vella destina aquest 2026 prop de 32.000 euros a projectes cívics i comunitaris promoguts pel teixit associatiu inscrit al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra. Segons han informat, les subvencions s’atorguen a una vintena d’iniciatives vinculades als àmbits social, cultural, comunitari i de participació ciutadana.
Entrant al detall dels projectes, hi ha el congrés Juventia 26, de Cooperand amb Llatinoamèrica, amb una aportació de 8.800 euros; el cinquè cicle de prevenció de l’Associació Projecte Vida, amb 4.000 euros; el quart acte d’homenatge al donant, d’Atida, amb 3.000 euros; o el projecte Històries de vida, de Cultura Activa, amb una subvenció de 2.880 euros.
Els ajuts també donen suport a activitats vinculades a la Setmana de la Diversitat Cultural, tallers i activitats juvenils, així com iniciatives impulsades per entitats com el Grup de Folklore Casa de Portugal, Diversand, l’Associació Cultural Russoparlants, Assandca o l’Associació Indi Resident a Andorra – Indira.
“Aquestes subvencions són una eina que permet impulsar projectes vinculats al reforç del teixit social i comunitari”, ha apuntat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, afegint que la voluntat de la corporació és continuar facilitant recursos a les entitats de la parròquia perquè desenvolupin iniciatives que “tenen un impacte directe en la ciutadania i impulsen l’esperit de comunitat”.