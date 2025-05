31a edició del mercat de la flor

Andoflora escull el Prat Gran com a nova destinació, el millor espai verd “per assentar els seus valors”

Sansa ha dedicat la present edició a l'excònsol Antoni Garrallà i amb la inclusió d'unes jornades professionals sobre medi ambient com a novetat

El mercat de la flor, Andoflora, ha donat el tret de sortida aquest migdia amb un acte inaugural que ha comptat amb una nombrosa participació d’autoritats nacionals i parroquials. La cònsol major, Eva Sansa, ha donat la benvinguda a aquesta 31a edició, que arriba completament renovada perquè ha canviat d’ubicació i s’ha traslladat al Prat Gran, mencionant que és “el gran espai verd de la Massana, un lloc on viurem molt millor els valors d’Andoflora, el mercat de la flor, però també de la muntanya i de la sostenibilitat”.

En aquest sentit, ja s’ha convertit en la gran festa de la primavera a Andorra. La mandatària comunal ha dedicat aquesta 31a edició a Antoni Garrallà, impulsor del mercat i, per transmetre la passió de l’excònsol per les flors, ja que quan era petit va demanar als mestres si podia muntar un petit jardí a l’escola. La cònsol ha agraït així la implicació de totes les institucions i entitats que col·laboren amb Andoflora, com Andorra Recerca Innovació, la Capsa o Nord Andorrà, que ha patrocinat el jardí de flors lumíniques al Prat Gran.

Andoflora, ha donat el tret de sortida aquest migdia amb un acte inaugural que ha comptat amb una nombrosa participació d’autoritats nacionals i parroquials. | Comú de la Massana / Eduard Comellas

Així mateix, els cònsols i consellers de la Massana, acompanyats pel Cap de Govern, Xavier Espot; la subsíndica, Sandra Codina, i la resta d’autoritats han fet un recorregut per tot el recinte del mercat, començant per les parades de plantes i flors. Han visitat altrament la zona dedicada als productes elaborats amb elements naturals, com els aromes o la cosmètica, i l’espai gastronòmic, amb diferents food trucks. Com ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé, Andoflora compta enguany amb 27 estands i una trentena d’activitats, entre tallers, espectacles i fins i tot una arrossada popular.

Primeres jornades professionals

Tot i que el mercat ha obert les portes aquest migdia, durant tota la setmana s’han fet diverses activitats, des de tallers de plantes remeieres a una vetllada literària o el Ball d’Andoflora. Precisament, aquest matí ha tingut lloc, per primera vegada, la Jornada Professional d’Andoflora, amb una gran participació de representants i tècnics de les diferents administracions i de professionals del món de la muntanya i del medi ambient. Val a dir que la jornada s’ha dividit en dos blocs, sent la primera sobre gestió forestal.

El cònsol menor, Roger Fité ha afirmat que “hi ha hagut un debat molt interessant al voltant de diversos temes, com la conscienciació sobre la necessitat d’intervenir als boscos per afavorir la biodiversitat. Pensem que s’ha de conscienciar els ciutadans perquè entenguin que de vegades cal tallar arbres malalts poden portar malalties a la resta del bosc”, ha pronunciat. També s’ha parlat de qüestions tan importants com les zones de tampó per evitar el risc d’incendi. D’altra banda, el segon bloc ha tractat sobre models o usos de jardinera sostenible, afavorint les espècies endèmiques i les que minimitzen el consum d’aigua.

La diversió, sempre patent

Per la seva part, la consellera de Dinamització, Bet Rossell, ha afirmat que “tot i que també venen turistes, Andoflora és un festival pensat per a la gent del nostre país”. A més de venir a comprar flors i plantes, convé recordar que durant tot el dia, els visitants poden gaudir de les activitats i quedar-se a dinar o sopar a la parròquia per degustar els menús especials que han preparat els restaurants locals.

“Per tant, Andoflora també té un fort component dinamitzador”, ha assegurat Rossell. D’altra banda, la Capsa organitza de nou el concurs Urban Sketching. Sobre això, les persones que hi vulguin participar poden recollir la llibreta a l’Oficina de Turisme, per dibuixar-hi els seus esbossos urbans, que hauran de lliurar abans de les 12.00 hores de diumenge, dia en què es repartiran els geranis que hauran guarnit el mercat entre els massanencs i massanenques.