Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La seu d'AMARE a l'edifici Prada Casadet a Andorra la Vella. | El Periòdic / A.O.G.
Arnau Ojeda Garcia
Tot i el reconeixement, “falta molt camí”

AMARE demana més especialistes, informació i un circuit assistencial clar per a les persones amb fibromiàlgia

L’entitat valora positivament els tallers impulsats, però assenyala mancances en especialització i orientació dels pacients després del diagnòstic

L’Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de Fatiga Crònica (AMARE) ha posat sobre la taula la necessitat de millorar l’atenció a la fibromiàlgia al país i, sobretot, de crear un itinerari assistencial clar perquè els pacients no quedin desorientats després del diagnòstic. Així, la presidenta de l’entitat, Albertina Baiao, i la vicepresidenta, Lídia Leal, han explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que, malgrat que la malaltia està reconeguda, encara “falta molt camí” i persisteixen mancances d’informació i d’especialització.

Per donar context, la fibromiàlgia és una malaltia crònica que es caracteritza per un dolor generalitzat i persistent, sovint intens, que es percep principalment als músculs i que es manifesta amb una sensibilitat accentuada en punts concrets. Les representants d’AMARE recorden que durant anys aquesta realitat ha estat poc compresa i que moltes persones acabaven derivades a psiquiatria quan explicaven què els passava. Així, asseguren que el reconeixement institucional ha ajudat a reduir l’estigma, però adverteixen que no resol el problema principal.

Les representants d’AMARE recorden que durant anys aquesta realitat ha estat poc compresa i que moltes persones acabaven derivades a psiquiatria quan explicaven què els passava

En aquest sentit, l’associació ha reclamat al Govern i al SAAS més professionals formats específicament en fibromiàlgia, fatiga crònica i el que cada vegada s’anomena més “sensibilització central”, vinculada a una disfunció del sistema nerviós central que amplifica la percepció del dolor. Així, Baiao i Leal han indicat que al país caldria disposar d’un reumatòleg i d’un neuròleg amb coneixement concret d’aquests casos, també per abordar símptomes com la boira mental, el qual dificulta la memòria i la concentració. Alhora, han defensat la necessitat d’un “canal” de derivació des de l’atenció primària perquè el metge de capçalera pugui orientar el pacient i evitar un recorregut erràtic que, en molts casos, acaba amb visites fora del país, sovint a Barcelona.

Malgrat això, des d’AMARE també posen en valor recursos que ja s’han activat. En especial, els tallers impulsats per dues infermeres especialitzades vinculades al SAAS, que, segons expliquen, ajuden a entendre millor la malaltia i ofereixen eines per al dia a dia. Tot i això, insisteixen que el repte torna a ser la visibilitat. I és que la informació arriba a alguns centres de salut i farmàcies, però no sempre als centres mèdics, i moltes persones descobreixen tard que aquests tallers existeixen. “Quan et diagnostiquen, hi ha gent que es queda perduda i no sap què fer”, resumeixen.

“Quan et diagnostiquen, hi ha gent que es queda perduda i no sap què fer” – Albertina i Lidia

L’entitat, que s’ha després d’anys de poca activitat, obre al públic els dilluns i combina l’atenció a persones que s’hi adrecen amb activitats com ioga adaptat, aquagym i tallers de manualitats. Actualment, xifren en“setanta i escaig” les persones vinculades a l’associació, amb una quota anual de 25 euros. Tot plegat, indiquen, es tira endavant a un ritme més lent perquè les mateixes membres de la junta conviuen amb la malaltia.

Amb la mirada posada als pròxims mesos, AMARE assenyala que vol tornar a seure amb les institucions, especialment amb Salut, per insistir en la necessitat de fer més visible la informació, comptar amb més especialistes i amb un recorregut assistencial ordenat perquè el diagnòstic no sigui un punt final, sinó l’inici d’un camí acompanyat.

Comparteix
Notícies relacionades
El Comú d’Encamp vol triplicar el gimnàs del Pas per impulsar les estades esportives i dinamitzar el poble
El tall de l’RN20 per l’esllavissada s’allargarà durant tres mesos i serà França qui es faci càrrec de les despeses
L’oposició carrega contra la falta de previsió pel tall i adverteix que les mesures previstes “es queden curtes”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Pifarré lamenta que el bloqueig de l’RN20 comportarà pèrdues de fins al 90% pel comerç del Pas de la Casa
  • Societat
Els dietistes-nutricionistes s’adhereixen a la CASS amb una prova pilot d’un any després de tancar l’acord amb Salut
  • Societat
La compravenda d’habitatges per part d’estrangers es duplica el 2025 en un any de forta activitat immobiliària
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Encamp vol triplicar el gimnàs del Pas per impulsar les estades esportives i dinamitzar el poble
  • Parròquies, Societat
L’oposició carrega contra la falta de previsió pel tall i adverteix que les mesures previstes “es queden curtes”
  • Parròquies, Societat
Els comerciants de Riberaygua alerten que “ens han deixat morir” per la manca d’accés i senyalització a la zona
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu