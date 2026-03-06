Als propietaris no els acaba de convèncer la proposta del Govern sobre la descongelació dels lloguers

El president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Jordi Marticella, afirma que aquest dijous va tenir lloc “una reunió amb els propietaris, que eren de l’associació i que no ho eren, i vam estar presentant la proposta del Govern” i aquesta “no va acabar de convèncer”. Així ho ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació durant l’esmorzar col·loqui de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).
Segons Marticella, “van sortir alguna sèrie de propostes per acabar-la d’afinar”, com ara, “des del punt de vista fiscal, que es podia crear algun tipus d’incentiu, des del punt de vista que podia afectar la rehabilitació dels edificis, des del punt de vista de les rendes, de com gestionar-ho, i, també, per què no dir-ho, fer una descongelació una mica més accelerada”. En aquest sentit, tal com ha assenyalat, “l’objectiu nostre seria ja, vist els anys que portem amb intervencions i congelacions, desintervenir-la el més ràpid possible. I el més ràpid possible vol dir ja”.
Preguntat sobre les crítiques de l’USdA i el sindicat de llogaters sobre que les pujades de lloguers poden “ser descontrolades”, el president de l’APBI ha apuntat que “aquests increments són voluntaris, és a dir, ningú obliga a aplicar-los” i “són fraccionats en el temps”. D’aquesta manera, “segons els nostres càlculs, podien suposar en el pitjor dels casos increments d’uns 200 euros al cap de cinc anys”.
Segons Marticella, “fa molt temps que ho estic dient”. “La majoria de pisos de lloguer d’aquests que estan intervinguts estan entre 500 i 1.000 euros. Podem trobar casos, més d’un i més de dos, de pisos grans amb places de pàrquing que poden estar cobrant per sota 500 euros. Clar, podeu entendre que això ja arriba un moment que s’ha d’actualitzar, perquè si no és inassumible pel mateix propietari”, ha explicat.
“El propietari, potser una mica portat per la cobdícia i una mica portat també per la por a aquesta inseguretat jurídica, porta que els preus siguin més alts dels que potser tocarien” – Jordi Marticella
Així doncs, ha apuntat que “partim de la base que molta gent no està informada”. “El projecte de llei que ens feia arribar l’Executiu va ser a finals de la setmana passada, si no recordo malament. Els números són clars, està escrit, només és tan senzill com llegir-s’ho bé i entendre bé el que està dient”.
“Des del punt de vista de la propietat, no es tracta d’abusar, mai ha sigut aquesta la filosofia”, ha indicat, afegint que “inclús tingueu present que, tradicionalment a Andorra, la propietat és qui feia realment un esforç social per mantenir aquest país en marxa i ajudant a les persones que els feia falta”. Per tant, “aquesta filosofia no ha canviat”, ha detallat.
“El que passa és que arriba un moment que els mateixos habitatges requereixen intervencions, requereixen rehabilitacions i, al final, tot ha de sortir d’algun lloc. Tot ha de sortir d’algun lloc i, vull dir, no deixa de ser una activitat que ha de donar uns certs marges per poder ser sostenible”, ha exposat.
Tal com apunta Marticella, l’actual situació del mercat immobiliari és “fruit d’un desequilibri que s’ha provocat precisament degut a les intervencions”. “S’ha provocat un desequilibri al mercat de lloguer en el qual no hi ha rotació, en el que ningú deixa un pis i, per tant, els pisos nous que no tenen cap mena d’intervenció […] El propietari, potser una mica portat per la cobdícia i una mica portat també per la por a aquesta inseguretat jurídica, porta que els preus siguin més alts dels que potser tocarien”, ha completat, informa l’ANA.