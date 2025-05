Votacions per a la nova presidència de la Creu Roja

Alexis Estopiñán, després de les eleccions: “Hi ha circumstàncies que no haurien de tornar a passar”

L'excandidat i soci ha volgut puntualitzar que “no és un tema de transparència”, sinó de “saber tractar les coses correctament”

Després de conèixer els resultats de les eleccions de la Creu Roja, Alexis Estopiñán ha volgut fer una valoració clara i respectuosa del procés electoral en què la candidatura encapçalada per Vicky Marrugat s’ha imposat. L’excandidat ha destacat que “nosaltres vam treure 182 i ells van treure 307” i ha agraït especialment la participació de la ciutadania: “És d’agrair que el 10% dels socis i voluntaris hagin anat a votar”.

Tot i la derrota, Estopiñán ha volgut recalcar que la votació ha estat, per sobre de tot, una mostra de compromís amb la institució. “La gent que va votar, va votar a favor de la Creu Roja”, ha assegurat. “Encara que la nostra candidatura no hagi estat escollida, la gent sempre vota a favor de la Creu Roja”. Ha volgut també desdramatitzar les diferències entre candidatures: “Són estils de gestió diferents”, però “les persones que no han obtingut el seu desig no se sentiran menys tingudes”, perquè “la Creu Roja continua oferint els seus serveis”.

També ha destacat que aquestes eleccions han permès “visibilitzar certes qüestions que molta gent creu que no s’havien fet prou adequadament”. En aquest sentit, ha dit que “són circumstàncies que no haurien de tornar a passar” i que caldrà vetllar “pel bon tracte entre nosaltres”. Per a ell, les eleccions han de servir per “continuar fomentant la participació” i “evitar al màxim deshonrar o desqualificar a les persones perquè pensin diferent”.

Sobre les crítiques rebudes durant la campanya, Estopiñán ha volgut puntualitzar que “no és un tema de transparència”, sinó de “saber tractar les coses correctament” i “saber gestionar millor els problemes personals”. Ha lamentat que “s’ha fet públic una sèrie de circumstàncies que no haurien d’haver succeït i que seria bo que no tornessin a succeir”. Malgrat tot, ha confirmat la seva continuïtat dins de l’organització: “Ens sentim molt orgullosos de formar-hi part” i que “les divergències fomenten una bona fortalesa a les institucions”.

Per la seva banda, la nova presidenta Vicky Marrugat ha fet una primera declaració institucional mitjançant un comunicat —després que l’entitat cancel·lés l’entrevista prèviament acordada amb aquest mitjà i d’haver atès únicament a Ràdio Nacional a primera hora d’aquest dimecres—, en el qual ha expressat agraïment i voluntat d’unitat. “Vull expressar un sincer agraïment a totes les persones que han confiat en la nostra candidatura. Rebem aquest resultat amb responsabilitat i humilitat”, ha afirmat. La nova presidenta de l’entitat també ha remarcat que “comença una nova etapa” i que el seu compromís és “treballar des del respecte, la transparència i el servei a la comunitat”.

Tanmateix, la Creu Roja Andorrana ha celebrat aquest dimarts unes eleccions històriques, les primeres amb més d’una candidatura a la presidència. Vicky Marrugat i Alexis Estopiñán s’han presentat per liderar l’entitat, en una jornada que ha mobilitzat 499 votants, un 10% del cens format per socis i voluntaris. Així, Marrugat s’ha imposat amb 317 vots (63%), davant dels 182 d’Estopiñán (36%), mentre que es van comptabilitzar tres vots en blanc i dos de nuls.