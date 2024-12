Alerta per possible col·lapse al Principat per la previsió de fortes nevades i allau de turistes

El Govern ha activat un dispositiu especial per fer front al complex episodi de nevades i ventades previst per aquest cap de setmana, coincidint amb un alt volum de visitants al país. Segons ha explicat el director del Departament d’Energia i Transports, Carles Miquel, aquest matí s’ha celebrat una reunió del comitè d’emergències per actualitzar la informació meteorològica i coordinar les accions preventives en base als protocols establerts. “Tots els grups d’actuació estan preactivats i amb alerta, preparats per gestionar una situació que es preveu especialment complicada“, ha detallat Miquel.

Cal recordar que el Servei Meteorològic ha emès un avís groc per nevades a partir de dissabte al migdia, el qual s’intensificarà diumenge a la tarda amb l’emissió d’un avís taronja per acumulació de neu i ventades. Es preveu que les nevades comencin afectant el nord del país, però ràpidament s’estendran a tot el territori. Segons les previsions, s’esperen gruixos de fins a 5 cm a 1.000 metres, entre 10 i 30 cm a 2.000 metres i més d’un metre a cotes superiors. “Aquest episodi estarà marcat per precipitacions abundants en forma de neu i ratxes de vent de fins a 120 km/h als cims“, han indicat des del Servei Meteorològic.

El director del Departament d’Energia i Transports, Carles Miquel.

Aquest fenomen coincideix amb un cap de setmana de pont, fet que ja ha incrementat significativament l’afluència de vehicles al país. El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha destacat que divendres al migdia ja s’havien comptabilitzat 8.000 vehicles entrant al territori, amb una acumulació total de més de 9.500 respecte a un dia habitual. “Hi ha dos fenòmens que es donen alhora, una afluència extraordinària de visitants i unes condicions meteorològiques adverses, que requeriran una gestió coordinada i eficaç”, ha afirmat Pons.

Per minimitzar els efectes del temporal, Govern ha instat la població a evitar desplaçaments innecessaris, especialment diumenge a la tarda i dilluns al matí, quan s’espera l’afectació més intensa. “Demanem que, sempre que sigui possible, es redueixin els desplaçaments i es facin servir equipaments especials, obligatoris des de novembre”, ha recordat Pons. També es recomana aplicar el teletreball dilluns per reduir el trànsit, tenint en compte que molts turistes podrien allargar la seva estada fins aquell dia.

Entre les mesures adoptades, destaquen els controls aleatoris a les fronteres per verificar que els vehicles que entren al país duen equipaments especials, amb especial atenció als autobusos, que podrien generar complicacions majors en cas d’incidència. “No volem col·lapsar les fronteres amb controls massius, però sí garantir que els vehicles estiguin equipats per circular en aquestes condicions“, ha explicat Pons. Paral·lelament, el COEX ha reforçat el dispositiu de màquines llevaneus per garantir la neteja de les carreteres, especialment a la zona nord, que es preveu la més afectada.

El director de Protecció Civil, Cristian Pons.

A nivell escolar, Govern ha decidit anul·lar l’activitat d’esquí prevista per dilluns per als alumnes de secundària. “Hem prioritzat la seguretat davant l’avís taronja”, ha detallat Miquel. Aquesta decisió s’ha pres conjuntament amb el Departament d’Educació, el qual continua estudiant altres mesures de cara a dilluns, en funció de l’evolució del temporal. També s’han revisat els albergs provisionals disponibles per assegurar allotjament en cas de necessitat i s’ha coordinat amb la Unió Hotelera perquè informi els clients sobre les precaucions a seguir.

Segons Miquel, durant la reunió del comitè d’emergències també s’ha considerat la possibilitat de crear un centre de coordinació específic per fer el seguiment constant del fenomen. “Fem un repàs exhaustiu de totes les possibilitats per estar preparats davant qualsevol escenari”, ha assegurat. Les autoritats no descarten que la situació meteorològica generi retencions importants a les carreteres, especialment diumenge al vespre i dilluns al matí. “El seguiment constant serà clau per gestionar l’impacte i prendre decisions ràpides si cal”, ha conclòs Pons.

Amb tot, les previsions apunten que diumenge serà el dia més crític, amb afectacions que podrien complicar tant el trànsit intern com les vies d’accés al país. L’objectiu del dispositiu és garantir la seguretat de la població i dels visitants, minimitzant les conseqüències d’un episodi meteorològic advers que coincideix amb un període d’alta afluència turística.