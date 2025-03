Sentiment de pertinença

Alcobé reivindica la memòria col·lectiva i els reptes de futur en la presentació del llibre dels 60 anys d’Ensisa

L’obra recull 17 testimonis que narren la història de l’estació de Soldeu-El Tarter i posa en relleu desafiaments com el canvi climàtic

L’hotel Nòrdic del Tarter ha acollit aquest dimarts la presentació del llibre ’60 anys d’Ensisa. Testimonis i vivències de l’estació de Soldeu-El Tarter’, un volum que recull la memòria i les experiències de les persones que han fet possible el desenvolupament d’aquesta estació d’esquí. L’acte, presidit pel cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat la importància del sentiment de pertinença i la memòria col·lectiva en el creixement d’Ensisa.

Durant el seu discurs, Alcobé ha recordat un moment especial viscut el 8 de març de 2024 a l’Hotel Sport Village de Soldeu, quan es va celebrar la commemoració del 60è aniversari de l’empresa. “El temps es va parar durant dues hores”, ha dit, evocant la intensa emoció compartida per fundadors, familiars, treballadors i responsables de l’estació. “Traspua el sentiment de pertinença a un projecte d’èxit i d’il·lusió col·lectiva que ha marcat de per vida a tots els participants”, ha afegit. D’aquesta trobada, ha sorgit la necessitat de deixar constància escrita d’aquestes històries. “D’això n’heu de fer un llibre! Ha de quedar escrit!”, li va dir en aquell moment l’excònsol canillenc Josep Mandicó.

No és la primera vegada que Ensisa impulsava un projecte editorial, ja que fa 10 anys, amb motiu del seu 50è aniversari, es va publicar ‘El motor d’una parròquia’. No obstant això, aquest nou llibre ha volgut anar més enllà: “Havíem de buscar la millor forma de traspassar la intimitat de l’acte del 8 de març en un llibre”, ha explicat Alcobé. Així ha nascut un recull de 17 testimonis que expliquen la història de l’estació a través de la veu dels seus protagonistes, entre els quals hi ha antics directius d’Ensisa com Enric Barbier, Ton Naudí o Xena Palau; excònsols com Francesc Areny, Josep Mandicó i Francesc Camp, i treballadors com Josep Areny, Xavier Cornella o inclús “l’estimat” Mossèn Ramon.

Durant la seva intervenció, el cònsol major ha volgut posar en relleu les claus de l’èxit d’Ensisa. En primer lloc, ha destacat “la visió i emprenedoria dels fundadors”, així com el suport de Crèdit Andorrà des dels inicis. També ha assenyalat “el compromís de tot un poble i d’una parròquia, que es va fer seu el projecte” i “la unió per superar les crisis, posant sempre per davant l’interès d’Ensisa”. Segons Alcobé, la professionalització de la gestió i la bona entesa entre els accionistes han estat altres factors determinants en la consolidació de l’empresa.

Malgrat el seu èxit, Ensisa afronta nous reptes que marcaran el seu futur. Entre aquests, Alcobé ha destacat l’impacte del canvi climàtic, que ha fet pujar la temperatura mitjana de l’hivern en 1,8 graus en 60 anys, i la necessitat de diversificar l’activitat per desestacionalitzar els ingressos. A més, ha subratllat la importància de continuar invertint en infraestructures, gestionar la fusió amb Pal Arinsal i consolidar l’estació com a seu de competicions internacionals. Finalment, ha assenyalat un desafiament intangible però fonamental: “Mantenir la connexió emocional amb el poble, amb la parròquia i amb les famílies que han fet possible que avui siguem aquí”.

L’acte ha clos amb un record als qui han format part de la història d’Ensisa i amb un missatge d’agraïment a les generacions futures que continuaran fent créixer aquest projecte. “La història d’Ensisa és la vostra història i la història del nostre país”, ha conclòs Alcobé, reafirmant el compromís de seguir treballant per un futur pròsper.