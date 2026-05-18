Andorra arriba a les 23.939 empreses registrades el 2025 després de sumar més de 1.600 noves societats en un any

Andorra va tancar el 2025 amb un total de 23.939 empreses registrades, una xifra que representa un increment de 1.613 societats respecte de les 22.326 comptabilitzades durant el 2024. Segons les dades fetes públiques aquest dilluns, l’augment interanual va ser del 7,22%. Aquest creixement s’explica principalment per les 2.176 empreses nascudes durant el darrer any, mentre que 563 van cessar la seva activitat, permetent així mantenir una variació neta positiva de 1.613 empreses més al conjunt del país.
Pel que fa als naixements d’empreses, es van registrar 2.176 noves societats, una xifra que representa un augment del 17,12% respecte de l’any anterior. Paral·lelament, el nombre de morts empresarials també va créixer, fins a arribar a les 563, és a dir, 45 més que el 2024. En aquest context, la variació neta d’empreses va continuar sent positiva i va assolir les 1.613 societats més, consolidant la dinàmica dels darrers anys. Aquesta xifra representa una variació interanual positiva del 20,37%, amb 273 empreses més en comparació amb el saldo net registrat el 2024.
D’altra banda, la taxa de naixement d’empreses es va situar en el 9,09%, fet que representa un augment del 9,22% respecte de l’any anterior. Pel que fa a la taxa de mortalitat empresarial, aquesta es va establir en el 2,35%, amb un increment de l’1,36% en comparació amb el 2024. Com a resultat, la taxa neta de naixements i morts d’empreses, la qual mesura la diferència entre ambdues, es va situar en el 6,74%. Aquesta dada representa una variació anual positiva del 12,26% i manté la línia ascendent observada al llarg de tota la darrera dècada.