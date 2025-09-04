Les matriculacions de vehicles creixen un 8% a l’agost, amb 366 unitats, i acumulen 3.466 des de principi d’any

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’agost han estat 366, una xifra que representa un increment del 8% respecte al mateix mes de l’any passat. Del total, 257 corresponen a vehicles nous i 109 a vehicles importats. Segons Dades del departament d’Estadística, aquest mes han registrat variacions positives els camions i camionetes, amb un augment del 63%, els turismes, amb un 4,9%, i les motocicletes i ciclomotors, amb un 1,6%. En canvi, el grup d’“altres” ha experimentat una davallada del 60%.
En el període acumulat entre gener i agost, les matriculacions arriben a 3.466 vehicles, un 7,1% més que en el mateix període de l’any anterior, quan es van registrar 3.235 unitats. En aquest cas, totes les categories presenten increments: els turismes creixen un 7,6%, les motocicletes i ciclomotors un 4,7%, el grup d’“altres” un 52,6% i els camions i camionetes un 1%. En els darrers dotze mesos, les matriculacions s’eleven a 5.151 vehicles, un 5,2% més que en el mateix període precedent, quan es van matricular 4.897 unitats.
Pel que fa al tipus d’energia, durant el mes d’agost s’han matriculat més vehicles de gasoil, amb un increment del 9,8%, mentre que els de gasolina han disminuït un 3,3%. Pel que fa als híbrids endollables, se n’han registrat dinou, tres més que a l’agost de l’any passat. Els híbrids convencionals arriben a 106, disset més que el 2023, i els vehicles sense carburant han estat onze, vuit més que en el mateix mes de l’any anterior.