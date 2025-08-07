Accés gratuït a les piscines d’Escaldes aquest divendres com a resposta a l’avís per altes temperatures

El comú d’Escaldes-Engordany ha informat que aquest divendres, 8 d’agost, l’accés a les piscines comunals serà gratuït per a tothom. Aquesta decisió s’emmarca en l’activació de l’avís groc per altes temperatures, emès per Protecció Civil i el servei meteorològic, davant l’augment previst de la temperatura al país.
Amb aquesta actuació, la corporació comunal pretén posar a disposició de la població un espai on refrescar-se de manera segura i accessible. L’entrada serà lliure durant tota la jornada, en l’horari habitual de les instal·lacions, i no caldrà fer cap reserva prèvia. Tot i això, s’aplicarà el límit d’aforament establert.
La mesura s’adreça a tota la ciutadania, tant residents com visitants, i busca oferir una alternativa lúdica per afrontar les condicions climàtiques extremes.
Paral·lelament, es recorden les principals recomanacions davant episodis de calor intensa: mantenir una hidratació adequada, evitar activitats físiques a les hores centrals del dia i prioritzar espais amb ombra o climatitzats. En aquest context, les piscines es presenten com una opció segura i efectiva per fer front a les altes temperatures.