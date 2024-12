47 persones amb discapacitat s’integren al mercat laboral

Tres noves companyies – ANDORGEST, Allotjaments Turístics Principat ATP i la societat d’instal·lacions elèctriques PIMESA – s’han incorporat aquest dimarts a la Xarxa d’Empreses Inclusives del Principat. Així ho ha anunciat aquest dimarts el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, en un acte en el qual l’administrador d’Allotjaments Turístics Principat ATP, SLU, Àlex Ruiz, i la presidenta d’ANDORGEST, Anna Maria Sala han signat els respectius convenis de col·laboració.

“La diversitat de sectors empresarials que participen en aquesta xarxa, com el comerç, la logística, la telefonia, l’hostaleria o els serveis, és una prova que la inclusió laboral no té límits quan comptem amb el compromís del teixit empresarial del país“, ha destacat Puy durant la roda de premsa posterior a la signatura dels convenis, tot fent una crida a les empreses perquè facin una anàlisi interna dels seus llocs de treball disponibles per a persones amb discapacitat que puguin ser destinatàries d’aquest programa.

Durant la compareixença, Puy ha recordat que durant els set anys de funcionament del programa s’han beneficiat un total de 45 empreses i 47 persones amb discapacitat que han estrat contractades en entorns laborals inclusius. “Actualment, hi ha 121 persones amb discapacitat treballant en empreses del país gràcies a l’acompanyament del Servei d’Ocupació. Aquesta xifra demostra que el Principat avança cap a un model laboral més inclusiu i igualitari”, ha celebrat el secretari d’Estat d’Economia i Treball. A més, ha subratllat la importància de continuar creant condicions de treball que permetin la plena integració de les persones amb discapacitat: “La inclusió laboral no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que també enriqueix les empreses, aportant diversitat i millorant l’ambient de treball”, ha afegit.

Tot seguit, Puy ha donat la paraula a Ruiz i Sala, qui han explicat la seva experiència amb els treballadors que han integrat a les seves empreses. “Estem molt agraïts per l’oportunitat de poder incorporar una persona amb discapacitat al nostre equip. La seva implicació i responsabilitat han estat clau pel nostre dia a dia”, ha destacat Sala. “El nostre treballador ha quedat perfectament integrat a l’empresa, és molt servicial i es relaciona bé amb tota la plantilla. Des del principi, quan la vam conèixer al Fòrum de Treball, vam veure que era una persona molt vàlida, així que no vam dubtar en contractar-lo”, ha afegit Ruiz, segons informa l’ANA.