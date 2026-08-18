L’acord de seguretat amb Portugal, del maig, podria obrir vies de cooperació en emergències i incendis forestals

L’acord de cooperació en matèria de seguretat interior signat entre Andorra i Portugal el passat 20 de maig, en el marc de la reunió entre els caps de Govern Xavier Espot i Luís Montenegro, podria obrir noves vies de col·laboració en àmbits com la protecció civil, la gestió d’emergències i la resposta davant dels incendis forestals. Així ho ha apuntat el cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha, qui ha destacat que aquest instrument bilateral no se circumscriu únicament a la cooperació policial, sinó que té «un espectre més ampli» relacionat amb l’administració interna i la gestió de situacions d’emergència.
Pinto da Rocha ha mencionat que els acords d’aquest tipus han de passar ara per una fase de concreció tècnica entre els ministeris competents dels dos països, els quals hauran de determinar quins projectes específics es poden desenvolupar i si serà necessari crear algun mecanisme estable de seguiment. El cònsol portuguès ha posat com a exemple la protecció civil i la gestió dels incendis forestals, un àmbit en què Portugal acumula experiència i que, segons ha assenyalat, podria ser objecte d’intercanvi de coneixement i bones pràctiques amb Andorra. «Normalment pensem que l’administració interna és només la policia, però no és així», ha remarcat, recordant que també inclou la resposta davant de catàstrofes i emergències.
També ha explicat que el desplegament de l’acord podria articular-se mitjançant grups de treball, siguin permanents o activats en funció de necessitats concretes, els quals permetin mantenir una interlocució periòdica entre els equips tècnics dels dos estats i avançar en possibles iniciatives conjuntes.
El cònsol portuguès posa com a exemple la protecció civil i la gestió dels incendis forestals, un àmbit en què Portugal acumula experiència i que, segons assenyala, podria ser objecte d’intercanvi de coneixement i bones pràctiques
Amb tot, el pacte preveu reforçar la cooperació tècnica i l’intercanvi de bones pràctiques en àmbits com la prevenció de la delinqüència, la gestió dels fluxos migratoris, el control de fronteres, el frau documental, la protecció civil i del medi ambient, la seguretat viària, el control d’armes i explosius i la policia de proximitat.
Molt més que passaports
El consolat general de Portugal a Andorra assumeix el conjunt d’actes consulars habituals per donar servei als ciutadans portuguesos residents al Principat. Entre les gestions més freqüents hi ha la renovació de documents d’identitat i passaports, la tramitació de poders per a representació legal a Portugal o altres països, així com expedients relacionats amb matrimonis i altres tràmits administratius.
Més enllà d’aquestes gestions, el cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha, ha destacat el paper de la institució com a punt d’informació i connexió entre la comunitat portuguesa i l’administració del seu país d’origen. En aquest sentit, ha assenyalat que el consolat acompanya els residents en qüestions com processos d’herència, gestions patrimonials o eventuals processos de retorn a Portugal, i ha reivindicat la institució com un «pont» entre les dues administracions, informa l’ANA.