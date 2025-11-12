Riba admet que Andorra acceptaria un Acord mixt si “no hi ha alternativa” per assolir el consens amb la Unió Europea

Andorra estaria disposada a acceptar un Acord d’associació mixt amb la Unió Europea si aquesta és l’única via per garantir la unanimitat dels estats membres. Així ho ha recongut avui el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, després de la reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació, en què ha reiterat que, tot i la preferència del Govern per un acord ‘EU only‘, “si la posició única que pot fer arribar a una unanimitat és la d’un acord mixt, evidentment l’acceptarem. No hi ha una altra alternativa”.
Així tot, Riba ha remarcat que la postura de l’Executiu s’ha mantingut invariable des que el text va arribar al Consell de la Unió Europea: “Preferim un acord EU only perquè la tramitació és més senzilla i ens permet una entrada en vigor directa, no tant una aplicació provisional”.
Quant al posicionament de França sobre el caràcter mixt de l’Acord, Riba no s’ha mostrat sorprés: “La posició francesa és coneguda”, ha dit. “França és un país de tradició mixta, com també Hongria i, en certa manera, Bèlgica. A l’última reunió aquests tres països han refermat la seva posició a favor d’un acord mixt, i França ho ha escrit i ho ha fet al més alt nivell”. En aquesta línia, Riba ha admés que una carta del president Emmanuel Macron “no és una carta qualsevol”. “És França, i en el nostre cas, el nostre Copríncep”, ha apuntalat el secretari, tot indicant que “això tindrà una influència en les discussions”.
Tot i la pressió dels estats de tradició mixta, Riba ha aclarit que no existeix cap dictamen jurídic que imposi aquesta naturalesa. “Els serveis jurídics del Consell han dictaminat que el text no conté elements suficients per donar-li un caràcter mixt obligatori. Recomanen el mixt facultatiu, és a dir, que la decisió és política dels estats membres”. En aquest sentit, ha recordat que els serveis jurídics de la Comissió, del Consell, d’Andorra i de San Marino coincideixen a dir que el text es pot tramitar com a acord exclusiu de la UE.
Pel que fa al calendari, el secretari d’Estat ha recordat que la presidència danesa del Consell “manté la voluntat de tancar la qüestió abans del 31 de desembre“, però que el retard de la decisió allunya el calendari previst. En qualsevol cas, ha insistit que el debat “no correspon a Andorra ni a San Marino” i que el país seguirà les discussions i contribuirà si se li demana.
En referència al referèndum, Riba ha deixat clar que la seva seqüència “no es veu alterada pel fet que l’Acord sigui mixt o no”. Un cop el Consell decideixi la naturalesa jurídica i es publiqui la decisió de signatura, es podrà signar l’acord, tramitar-lo al Parlament Europeu i, posteriorment, celebrar el referèndum a Andorra. “Sí, volem que sigui aquesta legislatura. Com més s’acosti al final del mandat, més desaconsellable és fer-lo a prop d’unes eleccions generals perquè es barregen debats”, va advertir. A més, va recordar que, si el referèndum és positiu, l’acord es podria aplicar de manera provisional, ja que “els elements mixtos són molt pocs i l’aplicació seria gairebé del 100% del text”.
Finalment, Riba ha reiterat que “l’Acord és més important que urgent” i que, abans de fer previsions de calendari, cal arribar a la fita de la signatura: “Només quan tinguem la decisió del Consell sabrem realment quins tempos tenim per davant”.