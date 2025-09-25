Govern reconeix que la naturalesa jurídica de l’Acord podria obligar el país a revisar la llei de tractats

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat aquest dijous en atenció telemàtica als mitjans que l’únic aspecte que resta per resoldre en les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea és la seva naturalesa jurídica. “És l’únic punt que queda per resoldre”, ha dit. Segons ha explicat, la resta de qüestions ja han estat solucionades, inclosa la problemàtica bilateral entre Itàlia i San Marino sobre el sistema financer.
Espot ha remarcat que el debat sobre la naturalesa de l’acord no altera el contingut ni els compromisos assumits. “Passi el que passi no varia res, només els tràmits de ratificació”, ha subratllat. El cap de Govern ha explicat que, en cas que es tracti d’un acord mixt, serà Andorra qui haurà de prendre la decisió sobre el procediment a seguir. “Nosaltres creiem que ha de passar pel referèndum”, ha insistit.
El dirigent també ha descartat la possibilitat que Andorra faci una aplicació provisional del text, una opció que segons han pogut saber els mitjans aquest dimecres, l’Executiu va notificar al març la impossibilitat com a país de fer aquesta acció. Ha recordat que per fer-ho caldria modificar la normativa interna de tractats. “Andorra haurà de decidir si canvia la seva llei de tractats per permetre una entrada en vigor provisional en el cas que fos un acord mixt”, ha precisat.
Canviar o no la llei de tractats
Espot també ha assenyalat que l'únic aspecte pendent de les negociacions és la definició de la naturalesa jurídica de l'Acord d'associació amb la Unió Europea. En aquest escenari, ha deixat clar que si el text negociat és considerat mixt, serà la ciutadania qui haurà de validar-lo.
Controls a la frontera: Sistema Entry/Exit
A més, Espot s’ha referit a l’aplicació del sistema europeu de control de fronteres Entry/Exit. Ha confirmat que no hi haurà canvis immediats. “No hi ha cap canvi, en principi seguim negociant amb la Comissió Europea i estem en negociacions amb França i Espanya”, ha detallat.
Segons el cap de Govern, la voluntat és que els controls entrin en funcionament “de manera progressiva”. Ha insistit que el 15 d’octubre no hi haurà alteracions en el pas fronterer i que les converses amb els estats veïns continuen obertes per trobar la millor aplicació del sistema.