Els afectats per la descongelació dels lloguers disposaran d’un nou programa «temporal» d’acompanyament

Llum verda a la proposta de resolució transaccional presentada pels grups parlamentaris Demòcrata i Ciutadans Compromesos per impulsar un programa de mesures d’acompanyament destinat a les famílies que es puguin veure afectades per la desintervenció progressiva dels lloguers. Una iniciativa que preveu una prestació econòmica de «caràcter temporal i revisable» per als llogaters que, arran de l’increment del preu del lloguer, hagin de destinar finalment més del 30% dels seus ingressos a l’habitatge.
En aquest sentit, el president del grup taronja, Jordi Jordana, ha defensat que el Govern havia de ser «previsor» davant els efectes que pugui tenir el nou règim d’arrendaments sobre determinades famílies. «Crèiem que hi havia d’haver mesures d’acompanyament per acompanyar les famílies», ha afirmat, tot precisant que aquestes prestacions «han de tenir caràcter temporal i revisable» i s’han d’adreçar tant als llogaters afectats per la finalització de les pròrrogues forçoses com als contractes posteriors al 2022 i als nous arrendaments.
Per contra, el socialdemòcrata Pere Baró ha qualificat la iniciativa de «la prova més evident» de la improvisació que, segons el grup, caracteritza la política d’habitatge del Govern: «Assumeixen vostès mateixos que la llei que van aprovar en solitari no dona els resultats que deien que serien», ha afirmat. Així, ha assegurat que el text «intenta corregir-ho amb un discurs carregat de bones paraules», però alhora «reconeix que aquest nou règim pot incrementar l’esforç econòmic de moltes llars» i que «hi haurà famílies que no podran assumir aquest augment». «És un exercici de maquillatge polític que acabarà alterant l’equilibri social del nostre país», ha sentenciat.
En la mateixa línia, la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha confirmat el vot favorable de la formació, però ha advertit que les mesures «arriben tard». «Qualsevol mesura que empari les famílies en situació d’exclusió social l’aprovarem», ha afirmat, si bé ha insistit que «els ajuts poden ser necessaris en una situació temporal, però no poden ser la resposta a un mercat que continua expulsant persones». «Si s’hagués actuat abans, potser avui no caldria destinar més recursos públics a compensar preus desorbitats», ha afegit.
Per tancar el debat, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que el programa «ja estava previst» i ha celebrat que una part de l’oposició hi hagi donat suport. «Aquesta mesura pretén que s’aprovi el programa abans de finals d’any perquè, tan aviat com hi hagi necessitat, el puguem aplicar», ha explicat, tot remarcant que el Govern revisarà el funcionament del sistema a mesura que avanci la desintervenció del mercat: «Serà un programa amb mesures molt temporals i personalitzables i, en funció de com evolucioni la situació, l’anirem adaptant».
Tanmateix, la titular de la cartera d’Habitatge ha aprofitat per replicar les crítiques vingudes per part de Baró: «Si som previsors, per què som previsors; si no ho som, per què no ho som», ha retret, abans de concloure que «no podem preveure què passarà, però sí que podem tenir preparat el reglament per si acaba passant el que el senyor Baró vaticina». Així i tot, ha volgut puntualitzar que el mecanisme aprovat «no és una ajuda, sinó una prestació econòmica per a les famílies que hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al lloguer».