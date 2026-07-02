Habitatge, salaris i fiscalitat centren les primeres propostes de resolució de la darrera jornada del Debat d’Orientació

Els grups parlamentaris continuen perfilant les seves prioritats de cara a la darrera jornada del Debat d’Orientació Política, prevista per al pròxim dimarts 14 de juliol, quan el Consell General debatrà i votarà les propostes de resolució presentades per les diferents formacions. A l’espera que Concòrdia i Ciutadans Compromesos facin públiques les seves iniciatives (el termini finalitzava aquesta tarda de dijous), Demòcrates, el Partit Socialdemòcrata i Andorra Endavant ja han avançat les mesures que volen sotmetre a votació.
En el cas dels ‘taronges‘, l’única proposta registrada planteja que el Govern desplegui, en un termini màxim de sis mesos, un programa d’acompanyament per a les persones o unitats familiars que destinin més del 30% dels seus ingressos nets al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. La iniciativa, segons exposen, s’emmarca en la futura desintervenció gradual del mercat de lloguer prevista a partir del 2027 i contempla ajudes temporals, personalitzades i revisables, així com un seguiment individualitzat dels beneficiaris en funció dels ingressos, la composició familiar i altres factors de vulnerabilitat.
Per la seva banda, la bancada Socialdemòcrata ha registrat sis propostes centrades en tres grans eixos: el poder adquisitiu, l’habitatge i la modernització de les polítiques públiques. Entre les mesures destaca la creació d’un mecanisme estable perquè els salaris evolucionin d’acord amb el cost de la vida, un estudi sobre la viabilitat de reduir progressivament la jornada laboral sense disminuir el sou i la ratificació de la Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Migrants i dels seus Familiars.
En matèria d’habitatge, els socialdemòcrates també proposen crear un Índex Nacional d’Esforç Residencial que permeti conèixer quin percentatge dels ingressos destinen les llars al pagament de l’habitatge i orientar millor les polítiques públiques. A més, defensen incorporar mecanismes d’avaluació periòdica de les lleis i crear un Quadre Nacional d’Indicadors de Benestar que complementi els indicadors econòmics tradicionals amb dades sobre salut, educació, habitatge, cohesió social o medi ambient.
Andorra Endavant és, de moment, el grup que ha registrat més iniciatives, amb un total de 22 propostes, amb mesures que van des de l’habitatge, la salut o la fiscalitat fins a la immigració, la transformació digital o la política exterior. Entre les principals propostes hi figuren facilitar l’accés al primer habitatge, automatitzar les ajudes al lloguer, generalitzar el tercer pagador sanitari, implantar progressivament la intel·ligència artificial a l’Administració, estudiar una exempció de l’IRPF fins als 40.000 euros anuals, incentivar fiscalment les empreses que incrementin els salaris més baixos o convocar un referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea.