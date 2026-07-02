El PS defensa que «el model de DA ha arribat al seu límit» i reivindica una alternativa centrada en les persones

El Partit Socialdemòcrata ha aprofitat el balanç del Debat d’Orientació per marcar, encara més, les distàncies amb Demòcrates i presentar el que considera que ha de ser l’alternativa al model de país impulsat durant els darrers 15 anys. Així ho ha exposat el membre del comitè executiu i futur candidat a cap de Govern, Gerard Alís, qui ha assegurat que el debat ha evidenciat «la confrontació de dos models»: «El model de DA ha arribat al seu límit. És un model esgotat que només pensa en alguns», ha apuntat el socialdemòcrata, reiterant que el creixement econòmic impulsat pels ‘taronges’ «s’ha oblidat de les persones, les quals han d’estar al centre».
En aquest sentit, Alís ha afirmat que «la gran conclusió del Debat és que estem en un moment clau, on hem d’obrir una nova etapa i on hem de fer que tots els ciutadans gaudeixin del creixement». Un nou model, que, segons apunten, ja fa més de 20 anys que ells mateixos defensen: «És el millor projecte per al país». En aquesta línia s’ha expressat també la presidenta del grup parlamentari, Susanna Vela, qui ha fet balanç de la legislatura lamentant que, malgrat les bones dades macroeconòmiques, «la ciutadania no ho percep així». «Després de 15 anys ens trobem amb els mateixos problemes: habitatge, salaris i pensions», ha afirmat, tot retreient a Demòcrates que «no ha estat capaç de repartir la riquesa que el país ha generat».
Precisament, Vela ha situat l’habitatge com la principal prioritat del PS i ha reiterat que cal deixar enrere les mesures d’urgència per abordar reformes estructurals. «L’habitatge necessita una mirada estructurada», ha defensat, tot avançant que el grup espera poder tramitar a partir del setembre la modificació de la Llei de cooperatives. «L’habitatge s’ha de protegir millor; l’hem de veure com un dret i no com una eina d’especulació», ha remarcat. Tanmateix, Vela no ha volgut desaprofitar la intervenció per fer una crida a la necessitat d’incorporar eines d’avaluació de les polítiques públiques: «Sense dades és molt difícil governar», ha advertit, atribuint part dels problemes actuals a la «improvisació» de DA en els darrers anys.
Altre punt destacat pels socialdemòcrates ha sigut els salaris, en un context en què tot just ahir, dimecres, Govern va donar llum verda a la revisió extraordinària del salari mínim. Una casuística per la qual tant Alís com Vela han carregat, tot recordant que el PS ja havia proposat estudiar la indexació de tots els salaris a l’IPC. «Ara es treuen de la butxaca un percentatge del 2,8% i ningú sap el per què d’aquest», ha criticat Vela, qui també ha afirmat que «això és improvisació absoluta, així no es pot treballar».
Alís ha coincidit en aquesta mateixa anàlisi, apuntant que l’Executiu actua «amb una política de pedaços» i atribuïnt aquestes decisions a la proximitat de les pròximes eleccions general. «A finals de cada legislatura apareixen promeses o mesures condicionades«, ha afirmat el candidat a cap de Govern, tot considerant que l’ens, precisament, el que intenta és «revertir allò que sap que ha fet malament» i recuperar el suport electoral. «No hi ha un full de ruta clar», ha insistit, alertant que aquesta manera de governar genera incertesa al teixit empresarial.
Finalment, i pel que fa a les pensions, Vela ha avançat que el PS presentarà després de l’estiu una proposta de modificació de la legislació vigent per garantir la sostenibilitat del sistema sense incrementar les cotitzacions. En aquest sentit, l’aposta del grup passaria perquè una part de la recaptació fiscal contribueixi al finançament de les pensions i permeti, alhora, incrementar les prestacions més baixes. «Cal garantir pensions mínimes i un sistema que pugui funcionar», ha etzibat la parlamentària, mentre que Alís ha confirmat que el partit treballa perquè abans de les pròximes eleccions es pugui començar a aplicar alguna de les mesures proposades.