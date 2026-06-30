Demòcrates subscriu la línia de discurs d’Espot i sosté que hi ha accions per apujar el salari i revalorar les pensions

El president del grup parlamentari Demòcrates, Jordi Jordana, ha aprofitat la seva darrera intervenció en un Debat d’Orientació Política per reivindicar el balanç de l’Executiu i defensar que el model impulsat per Demòcrates continua donant resultats. En una intervenció alineada amb el discurs pronunciat la jornada anterior pel cap de Govern, Xavier Espot, Jordana ha posat en valor les mesures adoptades en matèria salarial, pensions, habitatge i creixement, assegurant que l’Andorra actual és «millor que la de fa unes dècades».
El president del grup parlamentari ha afirmat que «és molt millor gestionar les conseqüències del creixement que haver de gestionar la inflació» i ha remarcat algunes de les dades econòmiques exposades per l’Executiu, com l’augment de la població fins als «82.000 habitants o una taxa d’atur inferior a l’1,5%». Tot i això, ha admès que «hi ha persones que ho estan passant malament» i ha assegurat que el Govern ha impulsat mesures per alleugerir el cost de la vida, com els increments salarials i la revalorització de les pensions més baixes.
«La riquesa ha aportat més benestar, però també més pressió i més població» – Jordi Jordana
Jordana també ha defensat que «la riquesa ha aportat més benestar», tot i reconèixer que aquest creixement també ha comportat «més pressió i més població«. Per aquest motiu, ha apostat perquè el país continuï creixent, però «de manera diferent i menys pronunciada». En matèria d’habitatge, ha rebutjat les crítiques a l’acció de Govern i ha assegurat que «no es pot dir que no hem fet accions», tot posant com a exemple el parc públic. Així, i en la recta final del discurs, Jordana també ha fet una breu referència a la despenalització de l’avortament, reiterant la posició del Govern. «Ens centrem a avançar en la despenalització de l’avortament, però preservant el Coprincipat», ha manifestat.
Naudi acusa l’oposició d’utilitzar la inversió estrangera com a «diana»
En la mateixa línia que la majoria, el conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha elogiat la gestió de l’Executiu, assegurant que el país «s’ha pogut adaptar» fins i tot en moments complicats com la pandèmia. Segons ha afirmat, ara és el moment de continuar avançant amb un model que incorpori la tecnologia i la intel·ligència artificial, aprofitant la qualitat de vida i una fiscalitat competitiva per reforçar el teixit econòmic.
Naudi ha defensat un canvi de model comercial perquè els visitants consumeixin productes de més valor afegit. «Hem d’anar migrant dels productes barats cap a productes de més qualitat«, ha afirmat, tot reclamant que «cada visitant deixi més diners» i que el país «deixi de jugar al negoci del cèntim».
Pel que fa a l’habitatge, el conseller ha defensat que el Govern està impulsant «més mesures que mai» per corregir els desequilibris i ha acusat l’oposició d’haver convertit la inversió estrangera en «un blanc i una diana» per desgastar l’Executiu. «A vegades ens fan ostatges d’aquest discurs, que és molt fàcil de vendre», ha lamentat, tot afegint que, al mateix temps que hi ha compradors estrangers, «la gent de fora està generant pisos també».