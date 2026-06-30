Montaner defensa controlar la immigració apel·lant als drets de les dones: «Veiem dones tapades al carrer»

La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha carregat contra el discurs del cap de Govern durant el Debat d’Orientació Política, assegurant que la situació que descriu l’Executiu no es correspon amb la realitat que viu la ciutadania. En matèria d’immigració i convivència, la parlamentària ha defensat que actualment existeix «un desequilibri en els drets de les persones», tot destacant que al carrer es veuen «dones tapades, només se’ls veuen els ulls» i que no es pot saber si aquesta situació respon a una submissió. Per aquest motiu, ha reclamat establir «paràmetres», permetre el reconeixement facial i impedir l’ús del burca i del burquini, a més d’apostar per reforçar la lluita contra la immigració irregular, evitar els «pisos pastera» i controlar amb més rigor les ajudes públiques. «No podem tolerar ajudes sense control», ha remarcat.
En aquest sentit, la consellera ha rebutjat l’afirmació d‘Espot sobre el fet que Andorra viu «la millor situació des del 2011». «Parlarà per vostè, perquè la percepció del carrer és una altra», ha afirmat, assegurant que «molts dels seus votants troben a faltar Toni Martí, que en pau descansi». En aquest sentit, ha fet un balanç negatiu de la situació del país i ha assegurat que hi ha una proliferació de «fets aïllats» relacionats amb la prostitució, les drogues i la percepció d’inseguretat, una situació que, segons ha dit, s’ha vist agreujada per la Llei Òmnibus.
«Hem de lluitar contra la immigració irregular» […] La percepció del carrer és una altra» – Carine Montaner
Pel que fa al discurs emès pel cap de Govern, Montaner ha exposat que «no sabia si assistia a una gala dels Oscars», fent servir la ironia des de l’inici de la seva intervenció, afegint que semblava que «hauria de repartir mocadors a aquesta cambra de com de dolents som l’oposició per criticar la gestió de Govern». Tot i admetre que «és molt difícil governar», ha reivindicat el paper de l’oposició com a «contrapoder» i ha assegurat que continuaran exercint aquesta funció.
La presidenta d’Andorra Endavant també ha carregat contra la via preferent sanitària, la qual ha qualificat de «fracàs». Segons ha advertit, els pacients hauran d’acudir «cada dos per tres» al metge referent perquè els especialistes no podran assumir més visites a causa de la saturació. A més, i en l’àmbit de la justícia, Montaner ha assegurat que Andorra té una «justícia lenta i permissiva per a alguns» i ha defensat que cal revisar-ne el funcionament. Així, ha afirmat que alguns posen en dubte la separació de poders i ha advertit que els inversors estan «marejats» perquè «les normes canvien cada quatre mesos».
Sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea, ha lamentat que el referèndum «sembla el conte de la lletera» perquè «no el veiem mai», insinuant que el retard respon a la «por» del Govern i recordant que Andorra Endavant rebutja l’Acord. «Vosaltres us manteniu en ‘aquest acord o res’; nosaltres no partim de zero. Tenim acord duaner i monetari», ha afirmat. A més, ha defensat que Andorra hauria de fixar els seus propis «filtres» i ha posat Liechtenstein com a exemple, en contraposició a les comparacions amb Mònaco.
Finalment, Montaner ha expressat la seva sorpresa per l’absència de l’empresa adjudicatària de l’heliport durant la inauguració de la infraestructura. «Ens sobta que l’empresa que ha d’explotar l’heliport no vingui a la inauguració per un suposat malestar. Ja ens explicaran per què», ha conclòs.