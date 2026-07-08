Espot anuncia que es «desplaçarà» personalment a Brussel·les si Bulgària manté el bloqueig de l’Acord amb la UE

Xavier Espot està disposat a desplaçar-se personalment a Brussel·les si Bulgària manté les reserves que continuen impedint que el Consell de la Unió Europea validi el text de l’Acord. Així ho ha manifestat el propi mandatari després de la reunió del Pacte d’Estat celebrada avui amb la participació dels actors econòmics, socials i professionals, en la qual ha explicat que, després del relleu de la presidència xipriota per la irlandesa, el bloqueig continua condicionat pel litigi que afecta un ciutadà búlgar amb uns fons dipositats a San Marino. Tot i això, semblaria que les darreres informacions són més esperançadores. O almenys, així ho ha expressat Espot.
«Avui mateix hem tingut una informació segons la qual, com a mínim, una part d’aquests fons bloquejats ja haurien estat desbloquejats i transferits a San Marino«, ha afirmat, tot afegint que ara el Govern es manté «a l’expectativa de saber si en el Coreper del dimecres de la setmana que ve Bulgària variarà el seu posicionament«. Tanmateix, i tot i aquesta confiança, Espot ha deixat clar que no es quedarà de braços plegats si el bloqueig es manté: «Si dimecres que ve aquestes reserves continuen, haurem de passar a una segona fase», ha advertit, avançant que «segurament jo mateix m’hauré de desplaçar a Brussel·les, valorar la situació i mirar quines solucions alternatives es plantegen» perquè, segons ha remarcat, «aquest bloqueig indefinit no es pot mantenir».
Altrament, i en ser qüestionat sobre si aquesta demora està generant inquietud entre els membres del Pacte, Espot ha afirmat que durant la reunió no se li ha traslladat cap reticència concreta, tot i reconèixer que existeix un sentiment compartit que la situació no és positiva. «No és una bona cosa que un acord que ha costat tant de fer fructificar i que porta una negociació de més de deu anys, ara estigui bloquejat», ha manifestat, lamentant que aquesta situació respongui «a una circumstància que no ens és imputable i que obeeix a un cas particular». En aquest sentit, el mandatari ha apuntat que la reunió també ha servit per validar la proposta de reglament del referèndum consultiu, tot i que la consulta només es convocarà quan correspongui: «El farem quan vam dir que el faríem, que és després de la ratificació del Parlament Europeu», ha insistit.
El cap de Govern no ha aprofitat l’ocasió per valorar també el posicionament de Concòrdia després del Debat d’Orientació Política. Segons Espot, la formació «sembla que, d’una vegada per totes, ha obert els ulls» en admetre que l’Acord no serà renegociable, fet que, al seu entendre, confirma els arguments que el Govern ha defensat des de l’inici de les negociacions. Amb tot, ha criticat que el grup continuï reclamant un referèndum immediat perquè considera que existeix «una gran confusió respecte de com funciona el procediment», recordant que abans de la consulta encara cal la validació del Consell de la Unió Europea, la signatura dels estats membres, la d’Andorra, San Marino i la Comissió Europea, i posteriorment la ratificació del Parlament Europeu.
Finalment, i qüestionat sobre la possibilitat que els retards acabin situant el referèndum més enllà de les pròximes eleccions, Espot ha admès que aquest escenari és possible: «Si això ens porta més enllà de les eleccions generals, aquesta responsabilitat correspondrà al proper Govern», ha afirmat, recordant que ell mateix va assumir aquest dossier quan ja estava en marxa i que és una qüestió que «transcendeix una determinada legislatura». Tot i això, ha assegurat que li agradaria acabar l’actual mandat «havent signat aquest acord», tot remarcant que aquesta signatura «no suposa cap tipus de compromís», ja que el text no entrarà en vigor fins que sigui ratificat pel Consell General. Un pas que, ha tornat a reiterar, estarà precedit pel referèndum consultiu.