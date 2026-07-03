Concòrdia insta el Govern a convocar el referèndum sobre l’Acord abans de la ratificació final dels estats membres

El grup parlamentari de Concòrdia ha registrat sis propostes de resolució per al Debat d’Orientació Política, entre les quals destaca la creació d’una finestreta única digital per concentrar tots els tràmits amb les administracions públiques, la implantació d’una prova pilot d’intel·ligència artificial a l’administració i la convocatòria del referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea abans que els estats membres el signin.
Així, i en l’àmbit administratiu, la formació proposa crear un portal únic que integri els tràmits, expedients, notificacions, pagaments i comunicacions del Govern, els comuns, Andorra Telecom i FEDA. Segons defensen, l’actual fragmentació dels serveis digitals genera duplicitats documentals, incrementa els costos administratius i dificulta la gestió per part de la ciutadania, motiu pel qual s’insta l’Executiu a presentar un pla d’implantació i desenvolupar les eines d’interoperabilitat necessàries.
A més, i també en matèria d’administració pública, la formació planteja impulsar abans que acabi el 2026 una prova pilot per incorporar la intel·ligència artificial en tasques com la classificació automàtica de documentació, la digitalització o la gestió d’expedients administratius, seguint l’exemple de diversos països europeus.
Pel que fa a Europa, Concòrdia recupera una de les seves principals reivindicacions: que el referèndum sobre l’Acord se celebri una vegada el text hagi estat aprovat per les institucions europees competents, però abans que els estats membres el signin. El grup considera que aquest calendari «preserva la plena llibertat de decisió de la ciutadania» i reclama que la població pugui votar havent disposat de tota la informació amb prou antelació.
Una altra de les resolucions se centra en la cooperació transfronterera. En aquest sentit, el grup insta el Govern a formalitzar en el termini d’un any la nova Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) amb Catalunya i Occitània i a definir una cartera inicial de projectes compartits en àmbits com la mobilitat, la digitalització o la transició energètica. Segons la formació, aquesta eina permetria reforçar el posicionament internacional d’Andorra i consolidar el Pirineu com un espai de cooperació econòmica i territorial.
Finalment, les dues darreres propostes aborden els reptes socials i demogràfics. D’una banda, Concòrdia demana una planificació dels recursos humans que necessitarà el sistema sanitari en els pròxims anys, amb l’objectiu de garantir l’atenció i reduir les llistes d’espera; de l’altra, planteja crear un sistema integral d’informació sobre totes les persones majors de 65 anys per disposar d’una radiografia permanent i actualitzada de la seva situació. Una mesura que es complementaria amb l’aprovació d’una Estratègia Nacional d’Envelliment Actiu i Qualitat de Vida i amb una planificació, en un termini de sis mesos, dels serveis i equipaments que requerirà aquest col·lectiu.