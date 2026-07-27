El PS demana dades al Govern per fiscalitzar l’aplicació de la Llei òmnibus en el reagrupament familiar

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha registrat una demanda d’informació al Govern amb l’objectiu de fiscalitzar l’aplicació de la Llei òmnibus en matèria de reagrupament familiar. La iniciativa, impulsada pel president suplent, Pere Baró, busca conèixer com s’està aplicant la disposició que permet anul·lar o revocar autoritzacions de residència, així com les conseqüències que està tenint sobre les persones i famílies afectades. Segons indiquen en un comunicat, la petició s’emmarca en la tasca de control parlamentari i dona continuïtat al seguiment anunciat després de l’aprovació de la reforma.
La demanda arriba després que els socialdemòcrates denunciessin en roda de premsa la «contradicció» entre el discurs de l’Executiu sobre una Andorra «oberta i d’acollida» i una política migratòria que, segons consideren, pot posar en risc la unitat familiar. La formació recorda que ja havia reclamat al Govern que expliqués públicament els criteris d’aplicació de la nova normativa i el seu impacte, però sosté que, davant la manca de resposta, ha optat per traslladar aquesta exigència de transparència a la seu parlamentària.
Reclama informació sobre el nombre total d’expedients incoats des de l’entrada en vigor de la llei i les persones i famílies afectades
En concret, el PS reclama informació sobre el nombre total d’expedients incoats des de l’entrada en vigor de la llei, les persones i famílies afectades, els menors implicats, els procediments que han acabat amb la revocació d’autoritzacions de residència i les persones que han hagut d’abandonar Andorra o han estat expulsades. També demana conèixer la documentació o les instruccions internes que fixen els criteris de proporcionalitat aplicats pel Govern, així com les alternatives que s’han ofert a les famílies abans d’adoptar una decisió de revocació.
Els socialdemòcrates consideren que les explicacions facilitades fins ara són insuficients i asseguren que continuaran utilitzant els mecanismes de control parlamentari per supervisar l’acció de l’Executiu. L’objectiu, afirmen, és garantir que qualsevol actuació en matèria migratòria respecti els principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i protecció de la unitat familiar.