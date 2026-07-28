Concòrdia demana una política migratòria «coherent i planificada» per evitar reagrupaments irregulars

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una demanda d’informació al Govern davant l’«augment significatiu» d’expedients per presumptes reagrupaments familiars irregulars des de principis d’aquest 2026. La formació vol conèixer quina realitat hi ha darrere dels casos i quina ha estat la tendència dels darrers anys, en un context marcat per l’enduriment dels requisits econòmics per reagrupar i pels canvis en matèria d’immigració introduïts per la Llei Òmnibus.
Concòrdia defensa que, si Andorra necessita atraure treballadors, també ha de facilitar que aquestes persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida al país amb les seves famílies, tot plegat amb l’objectiu de retenir talent i donar estabilitat al mercat laboral. Per això, considera necessari abordar els reagrupaments i les expulsions «des d’una perspectiva més global» i amb una visió a mitjà i llarg termini. Així, la formació reclama trobar un equilibri entre la protecció de les famílies, «especialment aquelles amb menors implicats», i el compliment de la llei, alhora que reclama seguretat jurídica i evitar que els canvis normatius generin «situacions no desitjades».
La formació reclama trobar un equilibri entre la protecció de les famílies, «especialment aquelles amb menors implicats», i el compliment de la llei
La presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, ha demanat a l’Executiu la relació dels expedients oberts des del 2021 fins a l’actualitat per presumptes reagrupaments familiars irregulars, amb la data d’obertura, els motius que n’han originat la tramitació i el nombre d’unitats familiars amb fills menors afectades, així com el nombre total de menors. També vol saber quines mesures administratives s’han adoptat en els expedients resolts i quantes persones han perdut el permís de residència arran d’aquests procediments.
Pel que fa als 68 expedients oberts durant el que portem d’any, segons esmenten, Concòrdia demana conèixer, entre altres qüestions, l’estat de la tramitació, el nombre de persones afectades −amb especificació de si hi ha menors− i la situació laboral de la persona titular del reagrupament.