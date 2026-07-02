Xipre remarca haver mantingut l’Acord d’associació «sobre la taula» fins al final de la seva presidència del Consell

Xipre ha reivindicat aquest dijous el paper que ha jugat durant els darrers sis mesos per mantenir viu el dossier de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Així ho ha defensat el ministre d’Afers Exteriors xipriota, Constantinos Kombos, qui ha assegurat que el seu país ha mantingut aquesta qüestió «sobre la taula en totes les reunions rellevants» durant la presidència semestral del Consell de la UE i que ha treballat «fins als darrers dies de la presidència» per intentar assolir el consens necessari entre els estats membres.
En roda de premsa conjunta amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, Kombos s’ha mostrat convençut que serà la futura presidència irlandesa qui podrà culminar aquest procés. «Hem fet tot el que estava al nostre abast», ha afirmat, defensant que els petits estats també poden trobar «grans oportunitats» dins la Unió Europea. En aquest sentit, ha assegurat que Xipre ha sabut aprofitar els beneficis de la integració europea i ha expressat el desig que Andorra pugui seguir el mateix camí.
Per la seva banda, Tor ha agraït el suport prestat pel Govern xipriota durant aquests darrers mesos i ha destacat que Nicòsia «ha complert el compromís» adquirit de mantenir l’Acord d’associació entre les prioritats de la seva presidència. Així mateix, ha felicitat Xipre per la tasca desenvolupada al capdavant del Consell de la UE i ha remarcat «l’excel·lent relació bilateral» que mantenen tots dos països, coincidint amb els 31 anys de relacions diplomàtiques.
Nou protocol de cooperació
Més enllà de les qüestions europees, la visita oficial també ha servit per reforçar les relacions bilaterals amb la signatura d’un protocol d’entesa destinat a impulsar nous projectes de cooperació en els àmbits de l’educació, la joventut i els esports. Segons ha expicat Tor, l’acord preveu fomentar intercanvis i estades formatives entre professionals, organismes i institucions dels dos països, així com desenvolupar iniciatives conjuntes especialment dirigides als joves. La ministra també ha destacat que aquest document dona continuïtat al protocol general de cooperació signat entre Andorra i Xipre el 2024 i obre la porta a ampliar la col·laboració en altres sectors, com ara la cultura, el comerç o l’economia.