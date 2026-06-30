Un Debat d’Orientació Política amb regust de precampanya electoral i molt lluny d’una cambra que fa consens

La segona jornada del Debat d’Orientació Política ha deixat enrere els pocs espais de coincidència per donar pas a un intercanvi de retrets entre el Govern, la majoria i els grups de l’oposició. Al llarg del dia, totes les formacions han reforçat les seves posicions ideològiques i han aprofitat el debat per reivindicar els respectius models de país, en una sessió en què el consens ha quedat relegat a un segon pla.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha centrat bona part de la rèplica en respondre a les crítiques de Concòrdia, a qui ha acusat d’incórrer en «incongruències i incoherències». A més, ha retret al gru parlamentari que no assumeixi responsabilitats en els comuns que governa i ha defensat que problemes com la pressió immobiliària no poden atribuir-se únicament a la inversió estrangera. «Els problemes complexos no tenen ni causes ni solucions senzilles», ha afirmat, tot recordant que els propietaris també tenen responsabilitat en l’encariment dels lloguers.
Sobre les crítiques de Cerni Escalé per la manca de consens en algunes decisions de Govern, Espot ha assegurat que no considera que aquest sigui «el fons del debat». En canvi, ha mostrat una aproximació més conciliadora amb la presidenta del grup socialdemòcrata, Susanna Vela. «Comparteixo en gran part el que ha dit aquest matí», ha reconegut, tot recordant que els diferents mandats de Govern han estat condicionats per la crisi econòmica, la crisi bancària, la pandèmia i la inflació derivada de la guerra d’Ucraïna. Segons ha afirmat, sense aquest context «la nostra capacitat d’anticipació hauria estat millor».
Cerni Escalé confirma que Concòrdia es peresentarà en solitari a les pròximes eleccions generals
Per la seva banda, Escalé ha reiterat que el seu partit «en cap moment» ha defensat la prioritat nacional ni les mesures que Espot els atribuïa. Així, ha reivindicat la tasca parlamentària del grup, recordant que és el que «més esmenes ha presentat», i ha defensat que no poden votar iniciatives amb les quals no comparteixen el fons. A més, ha aprofitat el debat per confirmar que Concòrdia es presentarà «en solitari» a les pròximes eleccions i ha assegurat que serà una candidatura integrada per persones de diferents sensibilitats socials.
En matèria d’avortament, el president de Concòrdia ha defensat que la formació «no permetrà una crisi constitucional», però ha retret al Govern no haver impulsat la despenalització quan, segons ha afirmat, existien condicions més favorables. També ha anunciat que, després de les declaracions del president francès, Emmanuel Macron, sobre la impossibilitat de renegociar l’Acord d’associació, Concòrdia es compromet a votar-lo i ha instat el Govern a convocar el referèndum.
«L’avortament continua en el mateix escenari o en un pitjor» – Susanna Vela
Des de la bancada Socialdemòcrata, Vela ha mantingut el missatge exposat durant la seva intervenció del matí i ha insistit que, malgrat el context de les darreres legislatures, «hi havia temps per anticipar-se». A més, ha criticat que projectes com el Museu Nacional «van quedar als calaixos de l’oblit», ha lamentat que el debat sobre la despenalització de l’avortament continuï «en el mateix escenari o pitjor» que fa dues dècades i ha advertit que «és complicat prendre decisions quan hi ha una manca de dades».
La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha contraposat dues formes d’entendre la política: «Veure els problemes i arromangar-se per solucionar-los» o «posar-se les benes als ulls i dir que som perfectes». Tot i mantenir un discurs crític amb l’Executiu, ha celebrat l’impuls dels ajuts per a la compra del primer habitatge, recordant que era una proposta que, segons ha dit, ja havia defensat l’exministre Víctor Filloy. A més, ha animat Espot a abordar les diferències internes sobre les polítiques sanitàries i ha agraït a Concòrdia les seves paraules sobre la prioritat nacional.
Per part de la majoria, el president del grup parlamentari Demòcrates, Jordi Jordana, ha reiterat que continuar amb l’Acord d’associació responia al compromís adquirit en el programa electoral. «No continuar endavant amb les negociacions hauria estat un frau i una manca de paraula», ha afirmat, defensant el model de seguretat del país i rebutjant el relat d’un augment de la inseguretat. «No podem traslladar un missatge de droga, prostitució i inseguretat perquè no és així», ha assegurat, tot afegint que tampoc comparteix el diagnòstic sobre la presència del burca al país.
En la mateixa línia, el conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha defensat una economia més diversificada basada en la tecnologia, l’educació i la col·laboració amb Europa. Així, ha sostingut que el país ha de continuar atraient inversors i talent, evitant «cants de sirena», i ha acusat l’oposició de generar crispació. «Com més crispació siguin capaços de generar, millor els va», ha afirmat. Naudi també ha defensat que Andorra «no està tan malament» si continua rebent inversors i treballadors, i ha reivindicat que la majoria manté el contacte amb autònoms, empresaris, mestres i professionals per conèixer les necessitats de la societat.