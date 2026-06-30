Els socialdemòcrates assenyalen que és important preguntar-se sobre la riquessa generada i qui se’n beneficia

La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha aprofitat el Debat d’Orientació Política per posar en dubte el model de creixement defensat pel cap de Govern. Prenent com a punt de partida una de les frases més repetides per Xavier Espot durant el seu mandat —»prefereixo crear riquesa abans que repartir pobresa»—, Vela ha assegurat que el debat real és «quina riquesa creem i qui se’n beneficia», tot defensant que cal posar el focus en el nivell de vida i el benestar de la ciutadania.
La consellera ha afirmat que Andorra podria trobar-se «davant de l’esgotament d’un model, el que proposa DA». Tot i reconèixer que la frase del cap de Govern «sona bé» perquè «ningú vol renunciar al progrés», ha considerat que «amaga el debat d’avui dia». «La qüestió és quina riquesa creem, qui se’n beneficia; aquest és el debat polític que tenim», ha remarcat.
«L’habitatge s’ha convertit en el principal fre del desenvolupament del país» – Sussana Vela
En aquest sentit, Vela ha plantejat una sèrie de preguntes sobre les dificultats que afronta la societat andorrana. «Per què és tan difícil emancipar-se i construir un projecte de vida estable?», ha preguntat, atribuint aquesta situació al problema de l’habitatge. Segons ha exposat, aquest s’ha convertit «en el principal fre del desenvolupament del país» perquè «condiciona tot, fins i tot el futur». A més, ha assegurat que el model actual «ha generat inversió», però que l’habitatge «s’ha convertit en un actiu d’inversió i no en una garantia».
La presidenta del grup parlamentari PS també ha advertit de les conseqüències que aquesta situació té sobre el mercat laboral i el futur del país. «Quan els professionals no poden venir a Andorra perquè no troben habitatge, és un problema estructural; és un fracàs com a país», ha afirmat, tot recordant que governar també significa «anticipar-se».
Així, Vela ha tancat la seva intervenció apel·lant a redefinir els indicadors amb què es valora el progrés del país. «Ens hem de preguntar avui si volem mesurar el creixement d’Andorra pel que ingressa o pel nivell de vida i la qualitat de benestar que ofereix», ha conclòs.