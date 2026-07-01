Llum verda a la pujada extraordinària del salari mínim fins als 1.568,67 euros mensuals des d’aquest mateix dimecres

Llum verda a l’increment extraordinari del 2,8% del salari mínim interprofessional, una mesura que entra en vigor amb efectes des d’aquest 1 de juliol i que situa la remuneració mínima en 1.568,67 euros mensuals i 9,05 euros l’hora. La decisió dona compliment, doncs, a l’anunci que el cap de Govern, Xavier Espot, va fer dilluns durant el Debat d’Orientació Política, en què va justificar la mesura per la necessitat de preservar el poder adquisitiu dels treballadors amb rendes més baixes davant l’encariment del cost de la vida registrat durant els darrers mesos.
«Cada vegada que augmentem el salari mínim, augmenta també el salari mitjà, i per això ens situem sempre en aquesta distància que costa retallar» – Guillem Casal
En aquest sentit, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha recordat que la inflació s’ha vist condicionada per factors extraordinaris, com l’increment del preu dels carburants, tot defensant que aquesta es tracta d’una actuació «excepcional i puntual». A més, s’ha mostrat convençut que l’augment del salari mínim acabarà repercutint en la resta de retribucions: «Creiem que hi haurà un efecte cascada per a la resta de salaris», ha afirmat, tot insistint que aquesta revisió «no és un avançament» de l’actualització ordinària que s’aplica habitualment a finals d’any.
Per altra banda, el portaveu també ha reivindicat la política salarial impulsada durant la legislatura, detallant que el salari mínim s’ha incrementat un 22% des de l’inici del mandat, mentre que el mitjà ha augmentat prop d’un 20%. Tanmateix, i en relació amb les recomanacions de la Carta Social Europea, Casal ha recordat que aquesta fixa com a referència que el salari mínim arribi al 60% del mitjà, tot i que també contempla que es pugui situar al 50% si el país disposa d’altres eines de protecció social. «Hem treballat amb voluntat d’acostar el salari mínim al voltant d’aquest 60%», ha afirmat, tot i reconèixer la dificultat d’assolir-lo perquè «cada vegada que augmentem, augmenta també el salari mitjà, i per això ens situem sempre en aquesta distància que costa retallar».