L’EFA admet una «problemàtica molt important» amb les quotes i avisa de l’impacte sobre l’empresa familiar

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha expressat aquest dilluns la seva preocupació davant les dificultats que estan trobant nombroses empreses per contractar treballadors després de l’esgotament anticipat de les quotes d’immigració. El president de l’entitat, Daniel Aristot, ha reconegut que la situació és «una problemàtica molt important» i ha advertit que afecta especialment els sectors més tradicionals de l’economia andorrana.
«Estem tots d’acord que hi ha una problemàtica molt important», ha afirmat Aristot, qui ha remarcat que les conseqüències no són homogènies per a totes les activitats econòmiques. «Això és més concretament per als sectors més tradicionals del país», ha assenyalat, tot diferenciant-los d’altres sectors emergents que també necessiten mà d’obra però que presenten realitats diferents.
Les declaracions arriben el mateix dia que el Govern ha aprovat una ampliació extraordinària de 250 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per intentar donar resposta a la manca de personal detectada en diversos àmbits productius. La decisió arriba després que les quotes aprovades anteriorment hagin quedat pràcticament exhaurides. De fet, el mateix Govern assenyala que ja s’han sol·licitat 890 autoritzacions entre els decrets aprovats enguany, esgotant el volum global disponible, inclosa l’ampliació excepcional prevista.
Aristot remarca que les conseqüències no són homogènies per a totes les activitats econòmiques: «Això és més concretament pels sectors més tradicionals del país»
En aquest context, Aristot ha explicat que l’EFA continua treballant la qüestió a través de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), organisme encarregat de canalitzar les demandes patronals davant l’Executiu. «Estem molt preocupats i a través de l’EFA seguim treballant», ha indicat. Tot i això, ha evitat avançar possibles mesures o propostes concretes.
Per la seva banda, el secretari tècnic de l’EFA, Joan Tomàs, ha precisat que les qüestions vinculades al mercat laboral i a les quotes migratòries es tracten principalment en el marc de la CEA. «Els temes patronals del mercat laboral és la CEA qui els representa», ha manifestat, afegint que és aquest organisme qui està liderant les converses sectorials i el posicionament empresarial sobre la política migratòria.
El 27e cicle de l’EFA, centrat en la diversifiació i la continuïtat de les empreses
Les declaracions s’han donat en el marc de la presentació de la 27a edició del seu cicle de l’EFA el qual, enguany, busca reflexionar sobre els mecanismes que permeten garantir la continuïtat dels negocis familiars en un context de canvi constant. Sota el títol ‘L’art de governar l’empresa familiar: diversificar el negoci i la bona governança‘, la jornada tindrà lloc el pròxim 2 de juliol a l’Art Hotel i reunirà experts i empresaris per analitzar els reptes que afronten les companyies familiars.
Durant la presentació, Aristot ha destacat que l’objectiu és aportar eines i experiències que ajudin les empreses a afrontar el relleu generacional i l’adaptació als nous escenaris econòmics. «Les empreses familiars tenen una tradició de longevitat llarga i això implica que els mercats i els serveis que oferim van evolucionant«, ha indicat.
«Les empreses familiars tenen una tradició de longevitat llarga i això implica que els mercats i els serveis que oferim van evolucionant» – Daniel Aristot
La diversificació s’ha convertit en un element clau per a la supervivència empresarial. En aquest sentit, ha recordat que les noves generacions ja no es limiten a una única activitat, sinó que busquen ampliar línies de negoci i explorar nous sectors tant dins com fora del país. «A l’època dels avis feies una sola cosa i la feies molt bé, però ara no pots sobreviure fent només una cosa«, ha afirmat.
El programa inclourà les ponències de Manuel Bermejo, president de The Family Advisory Board i professor de l’IE Business School, i de Sergio Rodríguez, especialista en governança i assessorament a empreses familiars. També hi participaran els empresaris Manuel Huerta, Marc López i Josep Batallé, els quals compartiran experiències sobre transformació, creixement i presa de decisions dins l’àmbit familiar.