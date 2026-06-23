Casal defensa les 250 noves quotes com un intent de trobar «l’encaix just» entre creixement i necessitats empresarials

Defensa ‘ferma’ de l’Executiu a l’ampliació extraordinària de 250 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer. Així ho ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha justificat la decisió per la necessitat de compatibilitzar les demandes del teixit econòmic amb una evolució demogràfica «més assumible i digerible». «Ens movem entre dos pilars essencials», ha resumit. D’una banda, la necessitat de cobrir vacants i garantir el funcionament de sectors estratègics o de primera necessitat. De l’altra, la voluntat de contenir els efectes que el creixement accelerat de la població pot tenir sobre serveis, infraestructures i qualitat de vida. «Hem de trobar l’encaix just», ha afirmat.
Així, cal recordar que l’ampliació es divideix en un primer bloc de 150 autoritzacions destinades a professions considerades prioritàries, especialment dels sectors sanitari, educatiu i assistencial; i 100 permisos més per a la resta de professions previstes dins la quota general, ja que l’increment no suposa un increment com a tal de les quotes anuals, sinó que es descomptaran del contingent general de la tardor. «És una manera d’anticipar-nos a la quota de tardor», ha explicat Casal, recordant que l’actual contingent havia quedat pràcticament esgotat després que es trametessin les 890 autoritzacions disponibles entre les diferents quotes aprovades enguany.
«La ciutadania ens fa percebre que hi ha un model de creixement que no està del tot ajustat» – Guillem Casal
Més enllà de la necessitat empresarial, el portaveu ha admès que una part significativa de la ciutadania continua mostrant preocupació pel ritme de creixement del país. «La ciutadania ens fa percebre que hi ha un model de creixement que no està del tot ajustat», ha assenyalat, fent referència a problemàtiques relacionades amb l’habitatge, la mobilitat, la saturació d’algunes vies públiques, la pressió sobre el sistema sanitari o la percepció d’un urbanisme excessiu. «Tot això deriva cap a la construcció de més serveis públics», ha apuntat Casal.
Tanmateix, el portaveu governamental també ha insistit que el debat no es pot abordar únicament des d’aquesta perspectiva, ja que «hi ha una part de la ciutadania que necessita més assalariats per donar resposta al teixit productiu». Així, i segons les declaracions exposades per Casal, l’objectiu és continuar garantint la cobertura de llocs de treball que actualment no es poden satisfer amb professionals residents al país, però evitant que aquest reforç es tradueixi en un increment descontrolat de la pressió sobre els serveis públics i el territori. «La quota de 250 respon a aquest doble objectiu», ha conclòs.