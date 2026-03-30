Espot refreda els terminis de l’Acord d’associació amb la UE: “N’hem fixat tants que no s’han acabat complint”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut que les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea es troben actualment en un punt d’estancament al Consell de la UE, a l’espera que els Estats Membres arribin a una posició unànime tant sobre la naturalesa jurídica com sobre el contingut del text. “Està més o menys igual”, ha resumit Espot, qui ha explicat que els treballs en el si del grup de treball corresponent “es mantenen en el mateix punt” i que, en aquest escenari, el Govern es troba “una mica a l’espera” de l’evolució de les posicions dels estats.
Un dels elements clau continua sent el posicionament d’Espanya, el qual “no ha variat com a mínim fins a la data” pel que fa a la naturalesa jurídica de l’Acord. En canvi, el mandatari governamental ha apuntat que “quant al fons no s’observen dificultats majors”. Així, Espot ha reiterat que l’avanç del procés depèn d’assolir aquesta unanimitat, un factor que escapa al control directe d’Andorra. “És una cosa que segurament és qüestió de temps, però que no està al nostre abast”, ha afirmat. Una vegada superada aquesta fase, el dossier haurà de passar per diferents instàncies europees abans d’arribar a la fase de signatura.
En aquest sentit, ha advertit que el calendari és incert i ha evitat fixar terminis concrets. “N’hem fixat tants que no s’han acabat complint, no per culpa nostra, sinó per elements que no estan al nostre abast”, ha recordat, tot insistint que el Govern prefereix no avançar noves dates. Per altra banda, i pel que fa al debat sobre la naturalesa de l’Acord, en què sembla que la possibilitat que sigui mixt guanya pes en el context actual, Espot ha esmentat que Espanya manté “una posició més ferma sobre la no mixtitat”, advertint, però, que “difícilment es podrà assolir la unanimitat si no és a través de la mixitat de l’Acord”. En aquest sentit, ha apuntat que un acord no mixt “difícilment, per no dir que serà gairebé impossible”, permetria arribar al consens necessari.
Malgrat això, el cap de Govern ha descrit el procés europeu com una evolució progressiva. “En l’àmbit europeu les coses es fan una mica per decantació. Estem en aquest procés de decantació”, ha assenyalat, tot reconeixent que encara no es pot determinar quan es tancarà aquesta fase. A més, també ha descartat que els avenços en altres dossiers, com l’acord sobre la gestió de fronteres o la implantació de l’Entry/Exit System, puguin condicionar la posició d’Espanya. “Són coses que estan molt vinculades, però al fons caminen de manera separada”, ha afirmat.
En aquest punt, ha suggerit que les reticències d’alguns estats poden respondre a factors externs al propi acord amb Andorra. “A vegades hi ha qüestions de tractacions internes, d’altres acords que condicionen, i per a ells també això no deixa de ser una arma de negociació”, ha indicat, tot afegint que “tothom juga les seves cartes”. Amb tot, Espot ha traslladat un missatge de prudència, però també d’optimisme moderat. Tot i l’actual bloqueig, ha considerat que el desenllaç podria arribar en un termini relativament curt. “Jo penso que ara estem en un punt on és qüestió de setmanes que tot això s’acabi desbloquejant”, ha conclòs.