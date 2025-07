Modificació del marc penal i penitenciari

Aprovada la reforma de la legislació penitenciària amb canvis en la presó provisional i els beneficis de condemna

La mesura amplia els beneficis per rehabilitació, facilita l’accés al règim de semillibertat i introdueix canvis en la gestió de delictes menors

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimecres a un projecte de llei que busca actualitzar diverses normes de l’àmbit penitenciari i penal. Es tracta d’un conjunt de reformes que el Govern considera necessàries per adaptar la legislació vigent a les exigències actuals del sistema penitenciari, així com als estàndards internacionals i al principi de seguretat jurídica. Entre els principals canvis destaca la reducció dels terminis màxims de presó provisional, els quals passarien dels 16 mesos actuals a 12.

Una altra reforma significativa és l’ampliació de la reducció de pena per bon comportament i participació en programes de rehabilitació. El nou text proposa que aquesta reducció pugui arribar fins a tres dies per mes complert de condemna, mentre que actualment el límit se situa en 2,5 dies. També es planteja ampliar l’accés al règim de semillibertat per a determinats reclusos que hagin complert almenys la meitat de la condemna i no estiguin condemnats per delictes de caràcter molt greu.

A més, s’introdueix una modificació al Codi Penal perquè delictes com el furt o la conducció sota els efectes de substàncies tòxiques, així com la negativa a sotmetre’s a proves de control, puguin comportar penes de presó però no d’arrest nocturn, facilitant així la compatibilització amb activitats laborals o treballs comunitaris. En l’àmbit intern, el projecte obre la porta a flexibilitzar la separació entre interns de diferents mòduls per motius terapèutics, de seguretat o altres raons justificades.

També es volen introduir canvis per millorar la qualitat de vida dels interns, com l’allargament de les hores per fer activitats fora de la cel·la, que podrien arribar fins a set hores diàries. Aquestes modificacions legislatives s’afegeixen a altres iniciatives recents com l’obertura de cinc places d’agent penitenciari —tres de nova creació—, en un intent per fer més atractiu aquest lloc de treball i reforçar el sistema des de dins.