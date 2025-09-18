Astrié demana si el comú de la capital finançaria Terra Vella i González torna a apuntar a la via públicoprivada

El debat sobre el finançament dels pisos de Terra Vella s’ha anat tensant a mesura que ha avançat la sessió de Consell de Comú d’Andorra la Vella. La petició del conseller de la minoria, David Astrié, sobre si l’ens comunal finançaria els pisos de lloguer assequible en cas que el procediment de negociació públicoprivada no sortís endavant ha quedat sense una resposta directa del cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González. Astrié, per la seva banda, ha remarcat que la fórmula que s’ha impulsat “ja s’ha provat abans” i que l’únic que ha aconseguit és “retardar encara més la construcció dels pisos”, ja que el concurs d’execució d’obres ha quedat diverses vegades desert. Ha recordat que “ja fa més d’un any que s’ha començat aquest camí” i que, a hores d’ara, “no s’ha aixecat cap habitatge”.
El conseller ha estat especialment crític amb la manca de compromís de la majoria. “He demanat que el cònsol major es mulli i no ho ha fet”, ha dit. Segons ell, “no es pot jugar amb la incertesa d’un concurs que pot quedar desert un altre cop”. A més, ha advertit que la situació “és d’urgència social”.
Tanmateix, González ha respost que la iniciativa actual “s’ha obert perquè qualsevol empresa s’hi pugui presentar” i que això amplia les opcions. Ha explicat que s’ha reunit amb l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i que l’entitat li ha traslladat que ha considerat poc atractius els termes del concurs anterior. Tot i així, amb el nou mecanisme, s’han pogut “negociar aspectes clau que abans havien bloquejat l’interès privat”, ha defensa el mandatari comunal. “És un sistema pioner i ens ha donat marge per adaptar-nos”, ha assegurat, defensant i donant plena confiança al procediment de negociació.
El cònsol major ha insistit que no es pot començar una negociació “amb la carta de comprometre diners públics”. Ha recalcat que la corporació “ha preservat els recursos” i que, en cas que el procés no prosperi, “la comissió d’habitatge i tota la corporació hauran de decidir com actuar”.
Per la seva part, Astrié ha replicat que “la gent no pot esperar la decisió d’una comissió” i que el comú ha tingut “la capacitat econòmica de fer-ho immediatament”, recordant que el terreny és del comú i que “és inacceptable deixar famílies en espera quan hi ha diners disponibles”.
Finalment, González ha reiterat que el camí ha estat “negociar amb els privats i veure els resultats”, mentre que Astrié ha avisat que, si el concurs “torna a quedar desert, s’haurà perdut temps valuós”.