  L'abans i després del Rec del Solà, zona afectada per actes vandàlics. | Comú d'Andorra la Vella
Balanç del servei

Un acte vandàlic al Rec del Solà obliga a substituir diversos dispensadors de pipicà, senyals i cartells informatius

Els agents cívics de la capital intensifiquen els controls amb 702 actuacions durant el primer trimestre i 11 denúncies per conductes incíviques

El Comú d’Andorra la Vella fa un balanç positiu de l’activitat dels agents cívics durant el primer trimestre del 2026, amb un total de 702 controls efectuats entre els mesos de gener i març. En concret, el dispositiu ha registrat 80 avisos i 11 denúncies, amb un 88% de les intervencions de caràcter informatiu. Els controls desenvolupats inclouen àmbits diversos com la supervisió de terrasses i horaris de tancament, el manteniment del mobiliari urbà, la detecció de pintades i grafits, els sorolls fora d’horari, la gestió de residus o la tinença d’animals de companyia.

Per tipologia, la convivència ciutadana continua sent l’eix principal d’actuació, amb 517 controls, 49 avisos i 5 denúncies. Un volum que, segons la corporació comunal, respon a l’objectiu de garantir una convivència adequada i un ús correcte de l’espai públic a tota la parròquia. Pel que fa als animals de companyia, s’han dut a terme 102 controls i 25 avisos. Durant els mesos de gener i febrer s’ha prioritzat la tasca de conscienciació, mentre que al març es van interposar sis denúncies per actituds incíviques.

Hi ha hagut també una proliferació de grafits en diversos punts del territori, i la corporació comunal ha recordat que, en el cas de façanes privades, la responsabilitat del manteniment recau en els propietaris

El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat l’impacte dels comportaments incívics sobre la imatge de la parròquia i els recursos públics, posant l’accent en la proliferació de grafits en diversos punts del territori. En aquest sentit, ha recordat que aquestes conductes “estan subjectes a sanció” i que, en el cas de façanes privades, la responsabilitat del manteniment recau en els propietaris. Així mateix, ha fet una crida a la ciutadania a col·laborar denunciant aquests actes per preservar “una parròquia neta, ordenada i respectuosa”.

En aquesta línia, el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha lamentat un recent acte de vandalisme al Rec del Solà que ha obligat a substituir tres elements de senyalització, tres dispensadors de bosses de pipicà, dos trams de barana i tres cartells informatius, així com a dur a terme la recollida de residus escampats i el tractament de 1.800 metres de recorregut amb bufadors. Cabanes ha remarcat que aquests actes comporten “una afectació directa sobre l’entorn natural i un cost afegit per al comú”, el qual ha de destinar recursos a la seva reparació i manteniment.

  • Parròquies
Ordino defensa el parc de 5.000 metres quadrats per a gossos i qüestiona la petició veïnal dels itineraris controlats
  • Parròquies
Escaldes destina 12.000 euros a un pressupost participatiu jove amb tres projectes de fins a 4.000 euros cadascun
  • Parròquies, Política
L’Espai Capital centra la reunió de poble d’Andorra la Vella amb l’interès de cinc empreses per gestionar l’Espai Firal
