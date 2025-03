Accés prohibit

Tancat un tram de l’avinguda Verge de Canòlich per la caiguda de fustes davant l’antic Hotel Pol

El Comú de Sant Julià ha restringit l’accés de vianants per motius de seguretat i preveu tasques de sanejament a la zona afectada

El Comú de Sant Julià de Lòria ha decidit tallar provisionalment l’accés de vianants a un tram de l’avinguda Verge de Canòlich, concretament a l’altura de l’antic Hotel Pol, arran de la caiguda d’unes fustes a la via pública.

Segons ha informat la corporació a través de les xarxes socials, la mesura s’ha pres per motius de seguretat i afecta exclusivament la zona de la façana de l’edifici. A més, es preveuen tasques de sanejament per garantir la seguretat de la zona abans de reobrir el pas. Encara no s’ha detallat quan es restablirà completament l’accés.