Sant Julià impulsa la segona Agenda Social AMIC amb activitats diàries per conscienciar sobre el càncer

Sant Julià de Lòria, de la mà de la biofarmacèutica CELLAB, ha donat el tret de sortida a la segona edició de l’Agenda Social AMIC amb un programa replet d’activitats solidàries i divulgatives que, des d’aquest diumenge i fins al 16 de maig, tindran com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre el càncer.
La consellera de Cultura, Teresa Areny, ha destacat la bona participació en les primeres activitats, especialment en la jornada esportiva solidària que s’ha celebrat a la plaça de la Germandat en benefici d’ASSANDCA, on s’han fet classes de zumba amb Tamara Martos i Sandrix i una sessió de barre amb EL RATO. En el cas de la zumba, s’ha passat de cinquanta a setanta inscrits, un fet que demostra, segons ha remarcat, la implicació de la població en aquesta iniciativa. “Està clar que la gent és solidària i té ganes de col·laborar”, ha subratllat.
El llaç humà contra el càncer previst dijous a la plaça de la Germandat ja compta amb prop de 200 inscrits
Des de l’associació ASSANDCA, el seu president, Josep Saravia, ha valorat positivament aquest tipus d’iniciatives, que contribueixen a donar visibilitat al càncer i a reforçar la sensibilització social. En aquest sentit, ha destacat la importància de la recerca com a eina clau per avançar en el tractament de la malaltia, afirmant que “la millor eina que tenim per combatre el càncer és la investigació i la recerca de nous mitjans per fer-hi front”.
Saravia també ha recordat algunes de les principals reivindicacions de l’associació, com la necessitat de millorar els recursos sanitaris al país, especialment amb la creació d’una unitat de radioteràpia, i d’evitar que els pacients hagin de marxar a l’estranger per rebre tractament. Així mateix, ha insistit en la importància de disposar d’un registre de casos de càncer, una eina que fa anys que reclamen. En aquest sentit, ha advertit que “el càncer continua sent una de les principals causes de mort i una malaltia que augmenta cada any” i ha defensat la necessitat d’avançar cap a una major autosuficiència sanitària per poder donar resposta a aquesta realitat.
El programa continuarà amb diverses propostes al llarg de la setmana, com l’exposició divulgativa ‘Nous enAMICS enfront del càncer’, que es podrà visitar a la sala Sergi Mas, i una taula rodona de caràcter científic sota el títol ‘En el càncer, tu ets part de la solució’, amb la participació de professionals de l’àmbit sanitari de referència. Com a acte central, dijous tindrà lloc el llaç humà contra el càncer a la plaça de la Germandat, que ja compta amb prop de 200 inscrits. L’organització anima la ciutadania a participar-hi, amb l’únic requisit de portar la part superior blanca, en una acció simbòlica que vol fer visible la lluita contra el càncer i reforçar el caràcter comunitari de la iniciativa.