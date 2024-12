Sant Julià de Lòria i Naturland impulsen la renaturalització de l’abocador de la Rabassa

El Comú de Sant Julià de Lòria i la direcció de Naturland han anunciat la seva intenció de remodelar i renaturalitzar l’espai de l’abocador de la Rabassa per integrar-lo millor al paisatge. Així ho ha explicat aquest dimarts el cònsol de la parròquia, Cerni Cairat, durant la primera reunió de poble convocada per la corporació. “Pensem que, lluny d’impactar negativament, aquesta intervenció pot ajudar a millorar i renaturalitzar l’entorn”, ha afirmat Cairat. La proposta, impulsada per Naturland, ha estat ben rebuda pel Comú, el qual aposta per aprofitar les terres per reconfigurar el terreny de la cota 1.600. “En lloc de créixer dins del bosc i destruir quatre hectàrees de massa forestal, es remodelarà l’espai per retornar-li l’aspecte original”, ha detallat el mandatari comunal. Aquesta remodelació s’acompanyarà d’inversions previstes per a l’estiu vinent.

Pel que fa a l’habitatge, Cairat ha defensat les polítiques implementades fins ara, destacant la posada en marxa de 50 pisos destinats als padrins de la parròquia, els quals contribuiran a alleugerir la pressió del mercat immobiliari. “Aquestes persones podran traslladar-se a les noves llars de la Fundació Laurus, fet que alliberarà habitatges que es podran posar al mercat”, ha afirmat. El projecte ha suposat una inversió de 16 milions d’euros, amb gairebé un 60% del finançament aportat pel sector privat. No obstant això, Cairat ha advertit que la solució definitiva a la problemàtica de l’habitatge requerirà temps i la implicació de tothom.

Durant la reunió, la corporació ha presentat altres projectes importants per a la parròquia. Entre aquests, destaca l’eixamplament de la carretera de la Rabassa per eliminar les “corbes perilloses” i millorar la seguretat. A més, s’invertiran 200.000 euros per climatitzar el gimnàs del LAUesport i 50.000 euros per rehabilitar el passeig Valira, deteriorat per les crescudes del riu. En paral·lel, el Comú iniciarà la segona fase de reforma del Centre Cultural i Congressos Lauredià, amb un pressupost de 3,2 milions d’euros. Les obres inclouran millores al vestíbul, el bar, la biblioteca i els seminaris. La cònsol menor, Sofia Cortesao, ha avançat que la remodelació culminarà amb la rehabilitació de la façana i un canvi de nom: l’equipament recuperarà la denominació Centre Cultural Lauredià, “un homenatge al nom original d’ara fa trenta anys i a les persones que el van impulsar”.

El Comú també activarà un pla de reactivació comercial amb una dotació de 40.000 euros per als pròxims vuit mesos. Aquesta inversió es destinarà a campanyes per potenciar el comerç local, fomentar la digitalització dels establiments i donar suport als emprenedors. Segons ha informat Cortesao, ja s’han iniciat taules de treball amb comerciants i empresaris per posar en marxa el projecte.

Finalment, el Comú ha anunciat un procés participatiu per redissenyar la plaça Canonge amb l’objectiu de reordenar l’espai i fer-lo més accessible, connectant-lo amb la plaça de la Germandat. A més, s’han iniciat converses amb propietaris privats per habilitar nous aparcaments al centre de Sant Julià davant la dificultat actual per trobar places. També es regularan els usos dels camins de muntanya per garantir la compatibilitat entre senderistes i practicants d’esports de motor, establint zones específiques per aquests darrers.