Sant Julià de Lòria celebra una espectacular 31a edició d’Els Pastorets

Aquest dimecres, Sant Julià de Lòria ha viscut la màgia de la tradició amb l’estrena de la 31a edició d’Els Pastorets. L’espectacle, que enguany s’ha representat a l’exterior, ha captivat el públic amb una doble funció plena d’innovació i essència cultural.

Les directores, Núria Montes i Txell Díaz, han destacat l’esforç logístic que ha comportat aquest format únic. “És un viatge a les nostres arrels”, ha explicat Montes, qui ha subratllat la combinació d’elements clàssics amb innovacions com les ombres xineses i llegendes locals com la Dama Blanca i el Llop de la Senyoreta.

Per la seva banda, Díaz ha expressat la seva emoció per tornar a fer vibrar el públic amb aquesta tradició tan estimada. “La logística ha estat un dels reptes més complicats, però ho hem preparat tot perquè ningú hagi de patir massa pel fred”, ha afirmat. També ha destacat les novetats d’enguany, com una espectacular escenografia amb la Casa Comuna il·luminada i un vestuari renovat dissenyat per Anna Mangot.

L’espectacle ha demostrat que les tradicions poden evolucionar sense perdre la seva essència. Pel que fa al futur, Díaz ha deixat la porta oberta a possibles canvis de format. “Ja veurem de cara a l’any que ve si tornem al Claror, però aquest any estem molt satisfetes amb el resultat”, ha conclòs.