Demòcrates vol més transparència als centres universitaris i evitar titulacions internacionals sense formació ‘efectiva’

El grup parlamentari Demòcrata ha presentat una vintena d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de l’ensenyament superior, amb l’objectiu de reforçar els mecanismes de control de les universitats i establir noves garanties sobre la qualitat de les titulacions. Les propostes incideixen especialment en la supervisió acadèmica, les obligacions de transparència dels centres, les condicions del personal docent i la protecció dels estudiants davant el creixement de l’oferta universitària, inclosa la modalitat virtual.
Una part de les modificacions plantejades se centra en reforçar la independència i les competències de l’AQUA. En aquest sentit, totes les institucions d’ensenyament superior haurien de disposar d’un sistema intern de qualitat i sotmetre’s periòdicament a avaluacions externes. Govern, per la seva banda, s’encarregaria de comprovar el compliment de les obligacions legals i d’aplicar les mesures administratives corresponents, sense interferir en les valoracions tècniques. A més, les universitats haurien de comunicar les dades de matrícula i els crèdits dels programes estatals, identificar els equips docents i les seves responsabilitats i presentar anualment una memòria sobre les activitats desenvolupades i el compliment del pla estratègic.
Segons Demòcrates, totes les institucions d’ensenyament superior haurien de disposar d’un sistema intern de qualitat i sotmetre’s periòdicament a avaluacions externes
Pel que fa al professorat, Demòcrates proposa concretar les qualificacions exigibles i garantir que les institucions disposin d’equips docents suficients i estables. Cada programa hauria de comptar amb una persona responsable vinculada laboralment a la universitat, mentre que l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior (ENES) establiria els indicadors de dedicació, estabilitat i dimensió dels equips acadèmics. Un altre dels àmbits que es vol regular és el de les dobles i múltiples titulacions internacionals, amb cada universitat garantint l’assoliment de les competències. En el cas de la UdA, aquestes titulacions s’haurien de comunicar prèviament, mentre que les universitats privades necessitarien una autorització del Govern, un informe favorable de l’AQUA i una valoració del benefici que aporten al sistema andorrà.
Les modificacions també plantegen limitar les noves adscripcions de centres al marc jurídic. Per a determinades activitats internacionals ja existents, vinculades a títols propis, es preveu una continuïtat condicionada a la verificació de l’activitat i a una autorització expressa, sense possibilitat d’ampliar-ne l’abast. Paral·lelament, es vol reforçar la informació que ofereixen les universitats per diferenciar clarament els títols estatals dels propis i evitar confusions entre els estudiants. A més, en l’àmbit lingüístic, el grup proposa que les pàgines web estiguin íntegrament disponibles en català. També planteja garantir una oferta de continguts acadèmics en aquesta llengua dins de les titulacions estatals, sempre que la naturalesa dels estudis ho permeti.