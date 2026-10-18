L’exposició ‘Dones d’aigua’ tanca amb 4.080 visitants i reforça l’atractiu cultural de la zona històrica d’Escaldes

L’exposició ‘Dones d’aigua’ ha tancat les portes de l’Espai Caldes amb un total de 4.080 visitants, una xifra que el Comú d’Escaldes-Engordany valora positivament i que s’emmarca en l’afluència de públic registrada per l’equipament cultural al llarg d’aquest any. La mostra, la qual combinava poesia i pintura, proposava una aproximació artística a l’aigua, un element vinculat a la història i la identitat de la parròquia.
El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha relacionat els resultats de l’exposició amb l’interès que desperta el Projecte Caldes, situat a la zona històrica i que té com un dels seus elements centrals l’obra ‘L’Aigua i la Forma’, de Javier Balmaseda. «Cada vegada són més les persones que s’acosten a visitar aquest espai i aprofiten l’estada per descobrir també les exposicions de l’Espai Caldes», ha assegurat, considerant que la proximitat entre els diferents punts d’interès de la zona històrica contribueix a generar una major activitat cultural.
Pel que fa al balanç general, l’Espai Caldes ha rebut 8.043 visitants des de principis del 2026, dels quals 801 corresponen al mes de setembre. Les dades situen ‘Dones d’aigua’ com una de les propostes que han contribuït a l’activitat de la instal·lació durant aquest període, mentre la corporació comunal manté la seva aposta per una programació cultural vinculada a la dinamització d’Escaldes-Engordany.