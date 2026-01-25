Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les escales afectades, clausurades des del 9 d'abril de l'any passat. | Lector
Alex Montero Carrer
Urbanisme

Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres

Els treballs han començat sense comunicació prèvia als veïns sobre terminis ni durada, mentre es mantenen les queixes per la manca de neteja

El veïnat del Tarter ha constatat que s’han iniciat finalment els treballs de reparació de les escales que romanien tancades des del 9 d’abril de l’any passat, després d’anys de desperfectes recurrents i d’una manca de resposta institucional a les queixes traslladades per correu electrònic. “Han començat a arreglar les escales que no podien arreglar”, han apuntat, irònicament, en declaracions a EL PERIÒDIC.

Segons han explicat, les escales, construïdes amb una combinació de ciment i pedra, s’han anat deteriorant de manera reiterada amb el fred, fet que hauria provocat trencaments constants i situacions de risc per als vianants. “Era superperillós, perquè posaves el peu i marxava un tros de pedra amb el ciment”, detallen, tot confiant que aquesta vegada la solució sigui definitiva després de “cinc anys fent-les malament”.

La vorera “alternativa” a les escales clausurades fins ara per les obres. | Lector

Malgrat l’inici de les obres, el veïnat ha lamentat que el comú no s’hagi posat en contacte amb els residents per informar dels terminis ni de la durada dels treballs. Segons han relatat, en comunicacions prèvies se’ls havia indicat que les escales no eren necessàries perquè existia una alternativa per la vorera, una opció que, a la pràctica, ha quedat invalidada per la manca de neteja. “La normativa diu que cada edifici ha de netejar el seu tram, però la realitat és que aquí ningú neteja res”, han afirmat.

Aquesta situació s’ha agreujat durant els darrers episodis de fortes nevades, quan la neu acumulada ha impedit el pas per les voreres i ha obligat els vianants a circular per una calçada gelada: “L’única opció era passar per la carretera, tota gelada, amb cotxes marxant de costat”. A més, denuncien que ni el comú ni els edificis han fet les tasques de neteja corresponent, i que l’absència d’avisos meteorològics adequats ha dificultat l’actuació preventiva dels serveis de treta de neu, els quals s’han trobat amb acumulacions importants a la via.

Grans acumulacions de neu a la calçada del Tarter, impedint el pas de vehicles. | Lector

Cal recordar que el comú havia defensat anteriorment que la situació era “més complexa del que sembla”, assegurant que sota l’estructura hi ha una estació transformadora de FEDA i que l’actuació prevista no era una reparació, sinó una substitució que requeria el vistiplau de la companyia energètica. Des de la parapública, però, es va negar aquesta vinculació i es va assegurar que “no ens consta que estiguem entorpint en res”.

Manca d’equipaments bàsics

Més enllà de les escales, els residents han reiterat que el Tarter pateix una manca d’equipaments bàsics. Així, han tornat a reclamar la instal·lació d’un pipicà, una demanda que fa anys que traslladen a l’administració. “És un equipament bàsic avui dia”, han defensat, apuntant que existeixen espais possibles, com zones blaves o aparcaments propers, per habilitar-lo.

En aquest sentit, el malestar veïnal es fonamenta, segons han expressat, en la percepció d’un tracte desigual dins la parròquia. “Estem demanant coses molt bàsiques: que la treta de neu estigui correcta”, han insistit, tot recordant que paguen les mateixes taxes. “Els carrers de Canillo estan nets i els del Tarter estan com estan”, han conclòs, reclamant una gestió més equitativa i una resposta molt més efectiva.

Comparteix
Notícies relacionades
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
La Cortinada inaugura un nou espai d’oci per als més petits de la parròquia amb una xocolatada de benvinguda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies, Societat
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
  • Parròquies, Societat
La Cortinada inaugura un nou espai d’oci per als més petits de la parròquia amb una xocolatada de benvinguda
Publicitat
Entrevistes culturals
Guillermo Cervera
Conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu