Les empreses ja poden inscriure’s per participar en la 47a Fira d’Andorra la Vella que se celebrarà a l’octubre

El termini per participar en la 47a edició de la Fira d’Andorra la Vella s’obre aquest dimarts 21 d’abril, amb l’objectiu de reunir empreses interessades a disposar d’un espai expositiu en el certamen. L’esdeveniment se celebrarà del 23 al 25 d’octubre al Parc Central, un dels punts neuràlgics de la capital, i tornarà a esdevenir un aparador per a diferents sectors econòmics.
Les empreses interessades podran formalitzar la seva inscripció fins al 31 de juliol mitjançant el correu electrònic habilitat pel comú. A més, els formularis i la documentació necessària per completar el procés estan disponibles en línia.